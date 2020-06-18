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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 900 ЧЕЛОВЕК ЗА ТРИ ДНЯ ВЕРНУЛИСЬ В АБХАЗИЮ ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР»

Новости Пятница, 26 июня 2020 13:47
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БОЛЕЕ 900 ЧЕЛОВЕК ЗА ТРИ ДНЯ ВЕРНУЛИСЬ В АБХАЗИЮ ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР»

Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. За время работы гуманитарного коридора через абхазо-грузинскую границу в республику заехало 907 человек, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу СГБ РА.

"Из них 200 детей. Это все граждане или жители Абхазии, которые имели разрешение на пересечение границы", – уточнили в Службе Госбезопасности.

По информации СГБ, в последнее время на территории Грузии оказалось много граждан Абхазии и людей, у которых есть вид на жительство на территории республики. Решение организовать гуманитарный коридор было принято для того, чтобы "соблюсти интересы граждан Абхазии и у них была возможность вернуться в свои дома".

Пропуск через КПП "Ингур" осуществлялся с 22 июня по 24 июня с 9:00 до 19:00 часов.

Все прибывшие из Грузии обязаны пройти двухнедельный карантин.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 26 июня 2020 13:51

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