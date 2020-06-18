БОЛЕЕ 900 ЧЕЛОВЕК ЗА ТРИ ДНЯ ВЕРНУЛИСЬ В АБХАЗИЮ ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР»

Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. За время работы гуманитарного коридора через абхазо-грузинскую границу в республику заехало 907 человек, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу СГБ РА.

"Из них 200 детей. Это все граждане или жители Абхазии, которые имели разрешение на пересечение границы", – уточнили в Службе Госбезопасности.