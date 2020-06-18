ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БОРИСА АЧБА ПРИЗНАНО ЗАКОННЫМ

Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. 26 июня кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда РА под председательством судьи Мимозы Цушба, в составе судей Романа Кварчия и Майи Квициния, признала законным и обоснованным постановление Сухумского городского суда от 19 июня 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Ачба. Об этом сообщается на сайте Верховного суда РА.

Вместе с тем суд кассационной инстанции сократил на один месяц срок содержания под стражей Борису Ачба, а именно до 18 июля 2020 года. Такое решение принято ввиду заявленного органу расследования ходатайства о проведении медицинского освидетельствования Ачба на предмет возможного его содержания под стражей при наличии имеющихся заболеваний.