ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БОРИСА АЧБА ПРИЗНАНО ЗАКОННЫМ
Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. 26 июня кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда РА под председательством судьи Мимозы Цушба, в составе судей Романа Кварчия и Майи Квициния, признала законным и обоснованным постановление Сухумского городского суда от 19 июня 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Ачба. Об этом сообщается на сайте Верховного суда РА.
Вместе с тем суд кассационной инстанции сократил на один месяц срок содержания под стражей Борису Ачба, а именно до 18 июля 2020 года. Такое решение принято ввиду заявленного органу расследования ходатайства о проведении медицинского освидетельствования Ачба на предмет возможного его содержания под стражей при наличии имеющихся заболеваний.
Ранее Сухумским городским судом Борису Ачба срок содержания под стражей был определён до 18 августа 2020 года включительно.
Срок предварительного расследования по уголовному делу установлен до 18 августа 2020 года.
Постановление Сухумского городского суда вступило в законную силу.
18 июня следственный отдел СГБ РА возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности генерального директора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана) УК Республики Абхазия.
На момент возбуждения уголовного дела установлено, что Борис Ачба 27 февраля 2017 года обратился к экс-президенту РА Раулю Хаджимба с письмом, в которое внес несоответствующие действительности сведения о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия, якобы вызванного паводками, имевшими место в октябре-ноябре 2016 года и в январе-феврале 2017 года в Гудаутском районе в устьях рек Хипста и Аапста.
В целях обращения выделенных средств в свое пользование, Борис Ачба составил подложные контракт и проектно-сметную документацию, якобы на выполнение необходимых ремонтных работ на сумму 20 млн рублей. Затем заключил соответствующий договор с Обществом, учредитель которого является вымышленным лицом и перечислил указанную сумму. Впоследствии путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом, денежные средства были сняты со счета Общества.
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