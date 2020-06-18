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Абхазия Информ

В РАЙОНЕ ВОКЗАЛА ВОССТАНОВЛЕНЫ ДВА ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА

Новости Пятница, 26 июня 2020 16:53
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В РАЙОНЕ ВОКЗАЛА ВОССТАНОВЛЕНЫ ДВА ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА

Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. В столице продолжается ремонт подземных пешеходных переходов. Гости и жители Сухума теперь могут пользоваться подземным пешеходным переходом на перекрестке  Кабардинской и Шапсугской улиц  и в районе вокзала (ул. Дзидзария). Участки этих дорог сильно загружены автотранспортом и люди часто переходили опасную трассу, рискуя жизнью.

По словам представителя Департамента по благоустройству столицы Самсона Ванача, разбитое в переходах освещение полностью обновлено, и теперь люди спокойно могут пользоваться пешеходными переходами.

Заново восстановлено и уличное освещение на этих участках.

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Представитель департамента призывает граждан не портить восстановленное освещение.

В планах – благоустройство пешеходного перехода на пересечении улиц Гумская и проспекта Леона.

Об этом сообщается на сайте Администрации Сухума.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 26 июня 2020 16:58

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