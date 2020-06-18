В РАЙОНЕ ВОКЗАЛА ВОССТАНОВЛЕНЫ ДВА ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА

Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ . В столице продолжается ремонт подземных пешеходных переходов. Гости и жители Сухума теперь могут пользоваться подземным пешеходным переходом на перекрестке Кабардинской и Шапсугской улиц и в районе вокзала (ул. Дзидзария). Участки этих дорог сильно загружены автотранспортом и люди часто переходили опасную трассу, рискуя жизнью.

По словам представителя Департамента по благоустройству столицы Самсона Ванача, разбитое в переходах освещение полностью обновлено, и теперь люди спокойно могут пользоваться пешеходными переходами.

Заново восстановлено и уличное освещение на этих участках.

Представитель департамента призывает граждан не портить восстановленное освещение.

В планах – благоустройство пешеходного перехода на пересечении улиц Гумская и проспекта Леона.

Об этом сообщается на сайте Администрации Сухума.