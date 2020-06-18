ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ В 2020 ГОДУ
Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. Кабинет Министров издал Распоряжение «Об определении приоритетных направлений финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в 2020 году».
https://km-ra.org/news/prinyato-rasporyazhenie-o-prioritetnykh-napravleniyakh-finansirovaniya-raskhodov-byudzhetov-.html
К приоритетным направлениям финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в 2020 году отнесены:
- реализация неотложных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- обеспечение своевременного исполнения важных и неотложных социальных обязательств, в том числе выплат по публичным нормативным обязательствам;
- осуществление выплат по внешним обязательствам;
- осуществление выплат по внутренним обязательствам, в том числе по обязательствам государства за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги для обеспечения государственных нужд.
Центральным и местным органам государственного управления, органам управления государственными внебюджетными фондами поручено:
– приостановить финансирование отдельных проектов и расходных обязательств, не являющихся приоритетными, исходя из положений настоящего Распоряжения и оценки важности и неотложности указанных расходов, проводимой Минфином, местными финансовыми органами и органами управления государственными внебюджетными фондами, с учетом мотивированных мнений соответствующих распорядителей бюджетных средств;
– усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы РА;
– обеспечить направление в приоритетном порядке межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на выплату заработной платы, пенсий, пособий и иных установленных законодательством социальных выплат.
Центральным и местным органам государственного управления предписано прекратить до 1 сентября 2020 года финансирование расходов, связанных с закупкой основных средств, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, за исключением мероприятий, по которым уже начато финансирование.
Центральным и местным органам государственного управления совместно с Госкомитетом по управлению государственным имуществом и приватизации надлежит обеспечить в полной мере перечисление в установленном порядке в соответствующие бюджеты части чистой прибыли подведомственных унитарных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 20 процентов.
Продлевается до 31 декабря 2020 года срок действия разрешительных и иных документов, в том числе разрешений (срочных лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим и физическим лицам, срок действия которых определен Кабмином и истекает с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, при условии:
обращения лицензиата в лицензирующий орган с изложением причин, послуживших основанием невозможности осуществления деятельности лицензиата в связи с обстоятельствами, вызванными эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и действием установленных актами Президента РА ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID- 19; предоставления лицензии, срок которой истек или истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минфин РА.
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