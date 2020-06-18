АРЕНДАТОРАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИМУЩЕСТВА БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ

Центральным органам государственного управления и подведомственным им организациям, выступающим арендодателями недвижимого имущества, находящегося в республиканской собственности, рекомендовано предоставлять на основании мотивированных обращений арендаторов республиканского имущества отсрочку (рассрочку) или частичное освобождение с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года от уплаты установленных арендных платежей при наличии следующих оснований:

– предусмотренные договором аренды условия пользования республиканским имуществом или если состояние имущества существенно ухудшились, и данные обстоятельства вызваны эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, и/или если арендатор республиканского имущества временно не осуществлял пользование арендованным имуществом в связи с действием установленных актами Президента РА ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Распоряжение также предусматривает частичное освобождение с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года от уплаты установленных договорами аренды республиканского имущества арендных платежей арендаторам республиканского имущества, являющимся образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования, общественными организациями инвалидов (а также созданными данными общественными организациями инвалидов для осуществления их уставных целей предприятиями, объединениями и учреждениями), иными организациями, осуществляющими социально-культурные или иные функции некоммерческого характера.

Рекомендовано предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате арендной платы по договорам аренды республиканского имущества при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящего Распоряжения, на срок до 31 декабря 2020 года соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности, образовавшейся в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.

Применение отсрочки либо рассрочки по уплате арендной платы, частичного освобождения от уплаты установленных арендных платежей должно осуществляться на основании достигнутых арендодателем и арендатором республиканского имущества соглашений.

Контроль за исполнением этого распоряжения возложен Минфин и Госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизации».