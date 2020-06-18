ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР КРИСТИНА ОЗГАН НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВЕ

В Управлении Президента РФ по приграничному сотрудничеству Кристина Озган встретилась с руководством министерства экономического развития РФ, в частности с министром Максимом Решетниковым и его заместителем, заместителем председателя российской части Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией Михаилом Бабичем.

Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган с 22 по 26 июня находится в рабочей поездке в Москве. В рамках визита у вице-премьера прошли встречи в ряде министерств и ведомств Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества.

В ходе переговоров обсуждался комплекс вопросов социально-экономического сотрудничества, в том числе: реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА, энергетики, туризма и других сфер. На реализацию Инвестпрограммы в 2020 году предусмотрено около 1,5 млрд рублей.

На встречи с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым обсуждались вопросы оказания методической, нормативной и иной помощи в развитии государственной экспертизы в Абхазии.

«Мы обсудили переход Абхазии на электронную форму документооборота, а также возможность оказания Главгосэкспертизой РФ методической помощи в вопросах разработки строительных нормативов при формировании сметной документации», – сообщила вице-премьер.

Также, по предложению абхазской стороны, в ходе встречи был рассмотрен вопрос обучения абхазских специалистов в сфере экспертизы и составления смет в учебном центре Главгосэкспертизы России.

В рамках поездки прошли переговоры с руководством министерства энергетики России по вопросам обеспечения Абхазии электроэнергией в период образования острого дефицита во время осенне-зимнего максимума и другим вопросам, связанным с развитием энергохозяйства Абхазия.