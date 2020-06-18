ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР КРИСТИНА ОЗГАН НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВЕ
Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган с 22 по 26 июня находится в рабочей поездке в Москве. В рамках визита у вице-премьера прошли встречи в ряде министерств и ведомств Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества.
В Управлении Президента РФ по приграничному сотрудничеству Кристина Озган встретилась с руководством министерства экономического развития РФ, в частности с министром Максимом Решетниковым и его заместителем, заместителем председателя российской части Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией Михаилом Бабичем.
На встречи с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым обсуждались вопросы оказания методической, нормативной и иной помощи в развитии государственной экспертизы в Абхазии.
«Мы обсудили переход Абхазии на электронную форму документооборота, а также возможность оказания Главгосэкспертизой РФ методической помощи в вопросах разработки строительных нормативов при формировании сметной документации», – сообщила вице-премьер.
Также, по предложению абхазской стороны, в ходе встречи был рассмотрен вопрос обучения абхазских специалистов в сфере экспертизы и составления смет в учебном центре Главгосэкспертизы России.
В рамках поездки прошли переговоры с руководством министерства энергетики России по вопросам обеспечения Абхазии электроэнергией в период образования острого дефицита во время осенне-зимнего максимума и другим вопросам, связанным с развитием энергохозяйства Абхазия.
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