В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ ЛЕЧАТСЯ ЧЕТЫРЕ ПАЦИЕНТА С КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 88 человек, диагноз COVID - 19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в пятницу 26 июня.

Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» сегодня выписано четверо медиков. На обсервации остаются ещё два человека, также медики.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четыре человека находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, одна пациентка 95 лет умерла.