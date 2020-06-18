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Абхазия Информ

В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ ЛЕЧАТСЯ ЧЕТЫРЕ ПАЦИЕНТА С КОРОНАВИРУСОМ

Новости Пятница, 26 июня 2020 21:08
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Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 88 человек, диагноз COVID - 19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в пятницу 26 июня.

Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» сегодня выписано четверо медиков. На обсервации остаются ещё два человека, также медики.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четыре человека находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, одна пациентка 95 лет умерла.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 26 июня 2020 21:27

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