УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВРАЧ ЗУРАБ АЧБА

«Душевный, открытый, отзывчивый к чужим проблемам человек», «Ты был и останешься в нашей памяти Большим Человеком с Большой буквы!», «Самый честный, добрый и человечный!», «Большой Человек с большим сердцем», «Непостижимо!», «Уму непостижимо! Такой добрый, порядочный, неравнодушный человек!», «Добрый, искренний, отзывчивый. Никогда не отказывал и всегда выслушивал нас. Рано ушел, очень рано. Внезапно и неожиданно. Так не должно быть! Вечная память!», - пишут на странице Зураба Ачба в Фейсбуке люди, которые знали его, которые общались с ним, кому он протягивал руку помощи.

Скоропостижная смерть Зураба Ачба потрясла всех, кто знал его.

Сухум. 27 июня 2020. Абхазия-Информ . В субботу 27 июня ушел из жизни главный врач Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии, полковник медицинской службы, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Зураб Ачба.

Зураб Ачба родился в 1965 году в г. Очамчира. Окончил лечебный факультет Тбилисского Государственного мединститута. С 2001 года работал в Центральном военном госпитале Минобороы РА в поселке Агудзера. В 2010 году госпиталь.

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Министерство здравоохранения Республики Абхазия, Республиканский профсоюз работников здравоохранения извещают о безвременном кончине начальника медицинской службы Минобороны РА, полковника медицинской службы, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Зураба Омеховича Ачба и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.