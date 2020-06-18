УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВРАЧ ЗУРАБ АЧБА
Сухум. 27 июня 2020. Абхазия-Информ. В субботу 27 июня ушел из жизни главный врач Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии, полковник медицинской службы, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Зураб Ачба.
Скоропостижная смерть Зураба Ачба потрясла всех, кто знал его.
«Душевный, открытый, отзывчивый к чужим проблемам человек», «Ты был и останешься в нашей памяти Большим Человеком с Большой буквы!», «Самый честный, добрый и человечный!», «Большой Человек с большим сердцем», «Непостижимо!», «Уму непостижимо! Такой добрый, порядочный, неравнодушный человек!», «Добрый, искренний, отзывчивый. Никогда не отказывал и всегда выслушивал нас. Рано ушел, очень рано. Внезапно и неожиданно. Так не должно быть! Вечная память!», - пишут на странице Зураба Ачба в Фейсбуке люди, которые знали его, которые общались с ним, кому он протягивал руку помощи.
Зураб Ачба родился в 1965 году в г. Очамчира. Окончил лечебный факультет Тбилисского Государственного мединститута. С 2001 года работал в Центральном военном госпитале Минобороы РА в поселке Агудзера. В 2010 году госпиталь.
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Министерство здравоохранения Республики Абхазия, Республиканский профсоюз работников здравоохранения извещают о безвременном кончине начальника медицинской службы Минобороны РА, полковника медицинской службы, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Зураба Омеховича Ачба и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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