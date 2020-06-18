ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РА ЗА 2018-2019 ГГ.

Объемный доклад в 140 страниц Шакрыл (полный текст размещен на сайте https://ombudsmanra.org/upload/iblock/f9b/f9bcad983b2dbaafd39cfb8886290fa2.pdf ) сжала до 20 страниц и представила его на суд народных избранников.

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2018-2019 гг. был подготовлен в соответствии со статьей 19 закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия» и направлен в парламент в феврале 2020 года. Однако его рассмотрение откладывалось из-за карантина, введенного в Абхазии в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Сухум. 29 июня 2020. Абхазия-Информ . В понедельник 29 июня уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Асида Шакрыл представила в парламенте доклад о ситуации с правами человека в республике.

Предваряя выступление Асиды Шакрыл, спикер парламента Валерий Кварчия сказал: «Нам предстоит обсудить очень важный доклад, посвященный ситуации с правами человека в стране. Как вы знаете, вторая глава Конституции Республики Абхазия посвящена правам и свободам человека и гражданина. Асида Шакрыл была избрана Уполномоченным по правам человека 21 марта 2018 г., однако у неё не было офиса, финансирования, сотрудников. Ей пришлось потратить несколько месяцев на то, чтобы решить, в том числе и не без помощи парламента, все эти организационные вопросы. Таким образом, к непосредственному исполнению обязанностей омбудсмена она приступила к концу 2018 г. Активная работа началась уже в 2019 году».

Спикер предложил предоставить докладчику 20 минут, она же настояла на том, чтобы ей был дан час на изложение основных моментов работы уполномоченного по правам человека, учитывая и то обстоятельство, что в докладе речь идет о деятельности почти за два года.

В докладе нашли отражение такие вопросы, как: развитие института Уполномоченного по правам человека в РА; материальные и социальные гарантии деятельности Уполномоченного; статистика обращений в аппарат Уполномоченного по права человека; проблемы взаимодействия c органами власти и должностными лицами (в частности, с различными госорганами, Службой судебных исполнителей, СГБ, органами прокуратуры, МВД, Конституционным судом); проблемы участия Уполномоченного по правам человека в административном и конституционном судопроизводстве; деятельность международных организаций в сфере прав человека в Абхазии.

Отдельный раздел доклада посвящался вопросам содействия обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина.

В числе серьезных нарушений прав человека, Асида Шакрыл обратила внимание на факты пыток и жестокого обращения с заключенными, введение смертной казни за распространение наркотиков (ч. 3 ст. 2241 УК РА), запрет на аборты, гендерно мотивированные убийства, неправомерное применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, факты насилия по отношению к детям и др.

Омбудсмен указала на отсутствие правового механизма предупреждения пыток и предложила депутатам проработать этот вопрос.

Речь шла и о нарушениях прав человека, связанных с приобретением абхазского гражданства и обмена паспортов, о проблемах свободы передвижения граждан Республики Абхазия, проблемах правового положения грузинского населения в восточных районах Абхазии и др.

Несколько глав доклада посвящены положению дел в учреждениях пенитенциарной системы Абхазии.

Особое внимание было уделено проблемам обеспечения социальных гарантий граждан.

По мнению Асиды Шакрыл, действующий закон об Уполномоченном по правам человека требует доработки, внесения изменений и выразила готовность к взаимодействию с депутатами парламента по этому вопросу.

В докладе дан ряд рекомендаций по улучшению ситуации с правами человека в республике и совершенствованию законодательства в этой области.

Представитель Президента в Парламенте Саида Бутба поблагодарила Шакрыл за глубокий и содержательный доклад.

«В докладе дан глубокий анализ проблемы, разных её аспектов и направлений. И что самое главное, в нем представлены предложения уполномоченного по правам человека. По поручению президента, вся информация, которая содержится в докладе, будет тщательно изучена, проанализирована, и уже на этом основании президентом будут даны соответствующие поручения», - сказала она.

18 депутатов парламента, присутствовавших на сегодняшнем заседании, единогласно проголосовали за принятие к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РА за 20018 – 2019 гг.

«Комитетам Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия проанализировать указанный доклад в целях подготовки предложений по внесению соответствующих изменений в законодательство Республики Абхазия» - отмечается в постановлении.