ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 67 ЧЕЛОВЕК, НИ У КОГО КОРОНАВИРУСА НЕТ
Сухум. 29 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 67 человек, диагноз COVID - 19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в пятницу 26 июня.
В столичном пансионате «Айтар» на обсервации находятся двое медиков.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четыре человека находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, одна пациентка 95 лет умерла.
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