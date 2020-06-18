В КООРДИНАЦИОННОМ ШТАБЕ НЕТ ЕДИНОГО МНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ОТКРЫТИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

По информации министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, со времени, прошедшего после последнего заседания Координационного штаба (11 июня) ни одного случая заболевания COVID-19 не выявлено. Всего на территории республики зарегистрировано 38 заболевших, 33 вылечились, 4 находятся в стационаре, одна больная умерла. Все случаи завозные, внутри районов Абхазии очаги коронавируса зафиксированы не были. На обсервации в пансионате «Айтар» находятся два человека из числа медперсонала, которые контактировали с больными. Все лечебные учреждения обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами защиты. Проводится дезинфекция медучреждений. Ведется мониторинг граждан, пересекающих границы и контроль по месту их пребывания.

«Ситуация в республики благоприятная, и отмена ряда ограничительных мер не отразилась негативно на жизнедеятельности государства. В то же время, ситуация в Краснодарском крае и северо-кавказских республиках остается сложной, там каждый день регистрируется 7-8 больных», - подчеркнул министр.

Александр Анкваб обратил внимание участников заседания на большое количество вбросов в соцсетях на тему коронавируса. По его словам, в Интернете, да и не только в нем, появилось огромное количество выдумщиков и сплетников, которые утверждают, что нет никакой болезни, власти не хотят открыть курортный сезон, не хотят чтобы народ заработал деньги.

«Да, сегодня нет новых случаев инфицирования. Более того, если бы в пансионате «Айтар» в полной мере соблюдался режим самоизоляции, у нас было бы на много меньше больных. Перед нами стоит главный вопрос – быть или не быть курортному сезону, и какие могут быть риски при его открытии», - подчеркнул глава правительства.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик сообщила о мониторинге граждан, заехавших в Абхазию через обе госграницы. По ее словам, обследование прошли 1675 человек, проведено 2204 исследования биоматериала.

Скорик отметила, что применяемый врачами метод ПЦР-диагностики с точностью до 100% определяет наличие коронавируса в организме человека.

Отдельно она остановилась на ввозимом в республику «грузе 200». Зафиксировано восемь таких случаев, и у 40% умерших причиной смерти является в COVID-19.

«Ситуация стабилизировалась и находится под контролем, но если пойдет большой поток туристов, возникнет реальная угроза заражения, которая приведет к вспышке заболевания. Наглядный пример – Северный Кавказ, где граждане не соблюдали правила безопасности во время похорон», - подчеркнула Людмила Скорик.

Что касается ситуации с переходом абхазо-грузинской границы, то, по словам главного санитарного врача, там работает санитарный пост и спецлаборатория. У всех перешедших границу берется биоматериал на проверку, после чего граждане отправляются на 14-дневный карантин. После этого у них будет проведен еще один забор биоматериалов. Ни одного зараженного коронавирусом там пока не выявлено.

Людмила Скорик предложила возобновить работу детских дошкольных учреждений.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния сообщил, что с 14 мая абхазо-российскую границу перешел 9 941 человек, включая российских военных, водителей грузовых автомобилей, курсантов и других граждан Абхазии. В день в среднем границу проходит 250 человек, из них 120-150 – граждане Абхазии.

По словам начальника погранслужбы СГБ Рустама Латипова, с 11 июня госграницу по реке Псоу пересекли 2580 граждан Абхазии, 909 водителей автомобилей, осуществляющих грузоперевозки и 874 российских военных.

«В последнее время у нас возникли сложности с пропуском граждан России, которым в связи с распоряжением правительства Российской Федерации было разрешено выезжать за границу на лечение, на работу или для посещения близких или нуждающихся в уходе родственников. Стало очень много граждан РФ, которые имеют супруга или супругу - гражданина Абхазии, и решивших заехать в республику. Нам приходится индивидуально согласовывать их въезд со Штабом, а это создает неудобства и серьезную потерю времени», - отметил Латипов.

Говоря об открытии с 22 по 24 июня гуманитарного коридора через грузино-абхазскую границу, Латипов сообщил, что за эти дни в республику через КПП «Ингур» заехало 807 граждан Абхазии и тех, кто имеет вид на жительство. Все они в обязательном порядке прошли проверку на коронавирус.

«Те, кто хочет по обоснованным причинам заехать в республику, должен заранее проинформировать об этом абхазскую сторону и тогда задержек на границе не будет. Хотя и в этой ситуации немало выдумщиков, которые говорят, что родственники больны или умирают, а на самом деле все это не соответствует действительности и люди просто приезжают на отдых», - констатировал Александр Анкваб

Заместитель руководителя Администрации Президента Джансух Нанба озвучил позицию главы государства в вопросе открытия границы. Он напомнил, что государство, принимая во внимание социально-экономическое положение граждан приняло ряд мер по поддержанию предпринимательства и оказало гуманитарную помощь малоимущим и многодетным семьям в Очамчырском районе. Далее помощь будет оказана жителям Ткуарчалского района.

«Мы осуществляем сбор персональных данных незащищенных слоев населения, которым государство будет оказывать помощь», - отметил Нанба.

Он подчеркнул, что ограничительные меры на пересечение границы отразились на доходах населения, но здоровье граждан в этой ситуации важнее.

«Открытие границы со стороны Абхазии в одностороннем порядке ничего не даст. Это должно быть согласовано обеими сторонами – Россией и Абхазией, а Россия пока своих граждан за границу не пускает. Президент предлагает мониторить ситуацию в Краснодарском крае до 10 июля. К тому времени там окончится 14-дневный срок отмены карантина. И исходя из ситуации, если там не будет осложнений, открыть и нашу границу для туристов.

Депутат парламента Алхас Джинджолия по-прежнему выступает против открытия границы. «У нас нет возможности для размещения больных. Если, к примеру, заболеет сразу сто человек, кто будет финансировать лечение отдыхающих, а это очень дорогое лечение», - спросил депутат.

По его словам, если у крупных объектов отдыха есть медпункты, то в гостевых домах и частном секторе заболевшие будут предоставлены сами себе.

По мнению Джинджолия, нужно создавать санитарные кордоны на обеих границах с соответствующим оборудованием, потому что вспышка коронавируса ожидается осенью, более того, это не последнее заболевание, которое распространилось по миру.

«Все мы видели, чем закончились массовые акции протеста в США – массовой вспышкой заболевания. Мы должны следить за ситуацией в Сочи и Краснодарском крае. Там, кстати, не рады такому количеству отдыхающих. В общем, мы – медики боимся, поэтому я за то, чтобы отложить открытие границы до 15 июля», - сказал Джинджолия

Министр туризма Теймураз Хишба предложил свой выход для открытия туристического сезона. Он должен быть разбит на три этапа.

Если в Краснодарском крае не будет вспышки заболевания, с 15 июля разрешить въезд в Абхазию отдыхающих по путевкам на срок не менее пяти дней. Спустя какое-то время разрешить въезд отдыхающих на срок не менее трех дней, но по-прежнему только по путевкам, а также экскурсионную деятельность. И уже на третьем этапе разрешить въезд в республику граждан на отдых в частном секторе. При этом все заезжающие в республику должны иметь справку об отсутствии у них заболевания, полученные только в лабораториях подконтрольных Роспотребнадзору и обязательный страховой полис на сумму не менее двух млн рублей и на срок не менее 10 дней после окончания поездки.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба напомнил министру, что власти Абхазии не раз пытались решить с российской стороной вопрос страхования отдыхающих, но те отказываются от оказания такой услуги, потому что в Абхазии нет узаконенных тарифов на медицинское обслуживание.

«На каком основании наши медики устанавливают цены на лечение в больницах? Они пользуются государственными помещениями, государственным оборудованием, не платят за электроэнергию и воду и при этом самостоятельно решают, что и сколько будет стоить», - возмутился Александр Анкваб.

Далее заседание проходило без участия журналистов.