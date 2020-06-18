ВОПРОС ОТКРЫТИЯ КУРОРТНОГО СЕЗОНА БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ С РОССИЙСКИМИ СТРУКТУРАМИ

Сухум. 29 июня 2020. Абхазия-Информ. Координационный штаб поручил соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами. Такое решение было сегодня принято по итогам заседания Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

«Окончательное решение по этому поводу будет принято в зависимости от той эпидемиологической обстановки, которая будет, в частности, в Сочинском регионе и других регионах РФ, потому что к нам в основном едут туристы из России. Если за эти две недели мы сможем грамотно выстроить работу, получить объективную информацию и поддержку от российских коллег, тогда будем считать, что сегодняшнее заседание штаба, которое длилось около трех часов, было удачным», - сказал Александр Анкваб.

По его словам министерству туризма предстоит обсудить все вопросы с туроператорами, которые работают на абхазском направлении, со страховыми компаниями, со многими другими структурами, которые каким-то образом завязаны на этом бизнесе.

Простых решений нет. Мы получили за это время достаточно много предложений от профессионалов из РФ о том, как можно организовать эту работу и все эти предложения нам надо совместить и выработать в итоге правильную дорожную карту, по которой мы удачно пройдем.

Мы осознаем, что нашим гражданам сегодня очень непросто, коронавирус нанессерьезный урон экономике, финансово-денежному обращению, товаропотоку. И все же несмотря на все это, наши граждане с пониманием относятся к действиям нашего штаба, при всем том, что есть много недовольных, есть легковесные разговоры о том что нет никакой болезни, что все это придумали, не хотят открывать границу и не хотят начинать курортный сезон… Конечно же это не так: мы готовы и сегодня открыть границу, если все хорошо, если эти решения не нанесут вред стране, не нанесут вред нашим гражданам. Мы из этой ситуации вышли с наименьшими потерями на сегодняшний день, но неправильные действия в будущем могут нанести непоправимый ущерб. Поэтому легковесности здесь быть не может», - сказал Александр Анкваб.

Он выразил надежду, что наши граждане отнесутся с пониманием к принятым решениям.

«Мы не хотим получить какие-то серьезные очаги вспышки коронавируса в Абхазии и наши медики при всем их старании, не смогут самостоятельно с ним справиться.

Мы доложим президенту о нашем общем решении, если он поддержит, то будет подписан соответствующий документ. Что касается снятия ограничений по дошкольным учреждениям – если вы считаете это возможным и необходимым, то я поддерживаю это предложение при всем что придется изыскивать дополнительные средства чтобы завести эту систему», - подчеркнул глава правительства.

Анкваб так же отметил, что если курортный механизм заработает, службам на границе, придется непросто.