РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
Сухум. 30 июня 2020. Абхазия-Информ. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию оптических приборов ночного видения.
Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, в ходе таможенного и пограничного контроля на автомобильной составляющей таможенного поста МАПП «Адлер» Сочинской таможни был остановлен автомобиль ZAZ CHANCE, прибывший из Абхазиия.
Досмотрев автомобиль, в багажном отделении среди личных вещей таможенники обнаружили дорожную сумку, в которой находилось пять приборов ночного видения «ПНВ-10Т» в чехлах камуфляжного цвета.
Водитель автомобиля, 43-летний житель г. Саратова пояснил, что перевозимые приборы ему не принадлежат. Он должен был передать их другому человеку.
Незаконный товар изъят и отправлен на таможенную экспертизу. По данному факту проводится расследование.
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