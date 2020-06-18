Сухум. 30 июня 2020. Абхазия-Информ. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию оптических приборов ночного видения.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, в ходе таможенного и пограничного контроля на автомобильной составляющей таможенного поста МАПП «Адлер» Сочинской таможни был остановлен автомобиль ZAZ CHANCE, прибывший из Абхазиия.

Досмотрев автомобиль, в багажном отделении среди личных вещей таможенники обнаружили дорожную сумку, в которой находилось пять приборов ночного видения «ПНВ-10Т» в чехлах камуфляжного цвета.