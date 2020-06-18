АСЛАН БЖАНИЯ ДОСРОЧНО ПРОГОЛОСОВАЛ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Сухум. 30 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания, который наряду с абхазским имеет и российское гражданство, 30 июня досрочно проголосовал по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

"Это значимое мероприятие. Я абсолютно уверен, что изменения в Конституци России направлены на усиление государственности, развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан Российской Федерации. Мы считаем своим долгом принять участие в голосовании", - сказал Бжания.

В досрочном голосовании также приняли участие вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб, сообщает пресс-служба Президента РА.