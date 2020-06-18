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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ДОСРОЧНО ПРОГОЛОСОВАЛ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Новости Вторник, 30 июня 2020 15:39
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Сухум. 30 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания, который наряду с абхазским имеет и российское гражданство,  30 июня досрочно проголосовал по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

"Это значимое мероприятие. Я абсолютно уверен, что изменения в Конституци России направлены на усиление государственности, развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан Российской Федерации. Мы считаем своим долгом принять участие в голосовании", - сказал Бжания.

В досрочном голосовании также приняли участие вице-президент  Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб, сообщает пресс-служба Президента РА.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 30 июня 2020 16:11

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