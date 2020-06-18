 

Календарь событий

« Декабрь 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА

Новости Вторник, 30 июня 2020 16:04
Оцените материал
(0 голосов)
КРИСТИНА ОЗГАН ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА

Сухум. 30 июня 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с руководством Государственной кадастровой палаты Республики Абхазия по вопросам разработки кадастра объектов недвижимости.

По словам вице-премьера, разработку кадастра объектов недвижимости должны были начать еще в 2010 году.

«Мы все прекрасно понимаем, что это самый главный документ в урегулировании вопросов оборота земли и недвижимости в республике. Соответственно, для упорядочения всех процедур по заключению сделок с недвижимостью и пользованием землей необходимо соответствующее программное обеспечение. Ну и, конечно, самый главный вопрос – налогооблагаемая база в этих сферах. Наша задача – создать максимально прозрачные условия для исключения теневого оборота и обеспечить легализацию любых сделок в этой сфере», - отметила она.

Как сообщил директор Государственной кадастровой палаты Давид Ирадян, фактически работа находится на завершающем этапе – осталось разработать автоматизированную информационную систему кадастра и недвижимости и наполнить ее.

«Речь идет о разработке программного обеспечения и сборе всей информации из существующих баз, которые сейчас разрозненны. Информация в каждой администрации хранится отдельно, причем в разных отделах этих администраций. Со всей этой информацией нужно работать и оцифровывать ее», – отметил Ирадян.

Реализация данного этапа, по его словам, должна была пройти еще в 2017 году. Задержка связана с тем, что российская сторона не согласовала техническое задание.

Кристина Озган поручила Государственной кадастровой палате в течение недели подготовить проект договора, актуализировать сроки в привязке к средствам, предусмотренным в Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, а также определить объем финансирования, который может быть освоен в этом году.

«Что касается законодательного сопровождения, прошу вас реанимировать все материалы и актуализировать позиции уполномоченных органов по согласованию проектов законодательных актов. Затем мы выйдем с инициативой в правительство и парламент для их оперативного принятия, потому что реализация программы и ее использование без законодательного сопровождения будет невозможна», – обратилась она к руководству Государственной кадастровой палаты.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РА.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 30 июня 2020 16:28

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ДОСРОЧНО ПРОГОЛОСОВАЛ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ БАНК АБХАЗИИ ПОГАСИЛ СУБОРДИНИРОВАННЫЙ КРЕДИТА В РАЗМЕРЕ 700 МЛН РУБЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.