КРИСТИНА ОЗГАН ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА

По словам вице-премьера, разработку кадастра объектов недвижимости должны были начать еще в 2010 году.

«Мы все прекрасно понимаем, что это самый главный документ в урегулировании вопросов оборота земли и недвижимости в республике. Соответственно, для упорядочения всех процедур по заключению сделок с недвижимостью и пользованием землей необходимо соответствующее программное обеспечение. Ну и, конечно, самый главный вопрос – налогооблагаемая база в этих сферах. Наша задача – создать максимально прозрачные условия для исключения теневого оборота и обеспечить легализацию любых сделок в этой сфере», - отметила она.

Как сообщил директор Государственной кадастровой палаты Давид Ирадян, фактически работа находится на завершающем этапе – осталось разработать автоматизированную информационную систему кадастра и недвижимости и наполнить ее.

«Речь идет о разработке программного обеспечения и сборе всей информации из существующих баз, которые сейчас разрозненны. Информация в каждой администрации хранится отдельно, причем в разных отделах этих администраций. Со всей этой информацией нужно работать и оцифровывать ее», – отметил Ирадян.

Реализация данного этапа, по его словам, должна была пройти еще в 2017 году. Задержка связана с тем, что российская сторона не согласовала техническое задание.

Кристина Озган поручила Государственной кадастровой палате в течение недели подготовить проект договора, актуализировать сроки в привязке к средствам, предусмотренным в Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, а также определить объем финансирования, который может быть освоен в этом году.

«Что касается законодательного сопровождения, прошу вас реанимировать все материалы и актуализировать позиции уполномоченных органов по согласованию проектов законодательных актов. Затем мы выйдем с инициативой в правительство и парламент для их оперативного принятия, потому что реализация программы и ее использование без законодательного сопровождения будет невозможна», – обратилась она к руководству Государственной кадастровой палаты.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РА.