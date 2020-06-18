БАНК АБХАЗИИ ПОГАСИЛ СУБОРДИНИРОВАННЫЙ КРЕДИТА В РАЗМЕРЕ 700 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 30 июня 2020. Абхазия-Информ. Банк Абхазии завершил погашение кредита в размере 700 млн рублей, полученного в 2010 году по Договору субординированного кредита №0001 от 7 октября 2010 года. Об этом сообщаетс на сайте Банка Абхазии.

Субординированный кредит был предоставлен сроком на 10 лет в рамках исполнения Соглашения, заключенного 6 августа 2010 года между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия государственного кредита.

Выплата основного долга по кредиту осуществлялась с 2014 года. В июне текущего года Банком Абхазии был осуществлен завершающий платеж в размере 91,6 млн руб. в счет погашения кредита. Также за период действия кредитного договора Банком Абхазии были выплачены проценты в размере 131,3 млн руб.