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Абхазия Информ

БАНК АБХАЗИИ ПОГАСИЛ СУБОРДИНИРОВАННЫЙ КРЕДИТА В РАЗМЕРЕ 700 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Вторник, 30 июня 2020 16:54
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Сухум. 30 июня 2020. Абхазия-Информ. Банк Абхазии завершил погашение кредита в размере 700 млн рублей, полученного в 2010 году по Договору субординированного кредита №0001 от 7 октября 2010 года. Об этом сообщаетс на сайте Банка Абхазии. 

Субординированный кредит был предоставлен сроком на 10 лет в рамках исполнения Соглашения, заключенного 6 августа 2010 года между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия государственного кредита.

Выплата основного долга по кредиту осуществлялась с 2014 года. В июне текущего года Банком Абхазии был осуществлен завершающий платеж в размере 91,6 млн руб. в счет погашения кредита. Также за период действия кредитного договора Банком Абхазии были выплачены проценты в размере 131,3 млн руб.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 30 июня 2020 16:57

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