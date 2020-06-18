ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД В АБХАЗИЮ СОХРАНЯЮТСЯ ДО 15 ИЮЛЯ

- МИД, Министерству туризма, Минздраву и СГБ РА поручается в порядке межведомственного взаимодействия проработать вопрос с МИД РФ, Роспотребнадзором, ФСБ РФ и Федеральным агентством по туризму вопрос о возможности открытия пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу в целях организации туристического сезона в 2020 году с 15 июля 2020 года при благоприятной эпидемиологической обстановке в Абхазии и России.

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 29 июня 2020 года:

Сухум. 30 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал новое распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19»

- До 15 июля 2020 года ограничивается въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:

1) работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Погрануправления ФСБ РФ в РА, Объединенной российской военной базы;

2) водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

3) машинистов грузовых поездов;

4) однократно въезжающих в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающим в РА близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и попечителям, являющимся гражданами Абхазии либо являющимся иностранными гражданами, постоянно либо временно проживающими на законных основаниях в РА, при условии предъявления:

- действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Абхазия и Указами Президента Республики Абхазия;

документов (копий документов), подтверждающих степень родства, (установления опекунства или попечительства);

копий документов, подтверждающих временное либо постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия;

документа, выданного медицинским учреждением Российской Федерации не позднее 3-х календарных дней до въезда данного лица, подтверждающего проведение теста - исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом.

- МЧС РА совместно с Минздравом и МВД поручено организовать до 15 июля 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.

- До 15 июля запрещается деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

- Администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах должны ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий данных объектов.

- Главам администраций г. Сухум и районов поручено обеспечить работу общественного транспорта с обязательной ежедневной дезинфекцией эксплуатируемых транспортных средств.