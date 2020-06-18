С 08:00 открылся единственный участок для голосования, организованный в Абхазии.

Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии или временно находящиеся в республике, могут проголосовать в Консульском отделе Посольства РФ в РА.

Сухум. 1 июля 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

Еще до открытия участка у входа в Консульский отдел собралось несколько десятков человек. При шедшим проголосовать раздают медицинские маски, а также обрабатывают руки антисептиком. Люди соблюдают социальную дистанцию.

Поскольку в Абхазии всего один избирательный участок главы местных администраций заявили о готовности помочь с транспортом для доставки людей к Посольству.

30 июня досрочно проголосовали президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб.

Досрочно выразили свое отношение к Конституции РФ военнослужащие седьмой российской военной базы, дислоцированной в г. Гудаута и сотрудники МВД Абхазии.