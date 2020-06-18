АСЛАН БЖАНИЯ: ОТНОШЕНИЯ С ОППОЗИЦИЕЙ БУДУТ ВЫСТРАИВАТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ «ЛИРИКИ БЫЛО ПОМЕНЬШЕ, А ДЕЛ ПОБОЛЬШЕ»

«Легко сказать – подготовьте пакет антикризисных мер. А я со своей стороны отвечу: а где пакет мер подготовленных, когда еще кризиса не было? К чему привела программа социально-экономического развития Абхазии, утвержденная указом президента в 2015 году? Какова судьба программы, о ходе реализации которой каждые полгода правительство должно было докладывать президенту? Всё это не так просто», - сказал Бжания

Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ . «В Абхазии, как и в любой демократической стране, должна быть и нужна оппозиция. Но я хотел бы, чтоб она была конструктивной, сильной, полезной, чтобы она била по нерадивым чиновникам, какого бы ранга они ни были. Но это должно быть предметно, обосновано, подтверждено документами», - выразил свое отношение к оппозиции президент Аслан Бжания на пресс-конференции в четверг 2 июля. .

Президент считает, что прежде всего надо обеспечить правопорядок, заставить людей соблюдать законы. А это, в свою очередь, будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в республике и развитию экономики.

Президент также сказал о своей готовности говорить с будущими лидерами оппозиции.

«Наша цель - строительство абхазского государства, укрепление государственных институтов. Если такая точка зрения разделяется, если это наша общая цель, то для её достижения мы должны вести диалог взаимодействовать», - считает Бжания.

Что касается различных оценочных суждений, то они, по словам Бжания, должны быть аргументированными.

«Мы, например, планируем реализовать какие проекты. Денег же всегда не хватает. Кто-то считает, что нужно вложить их в этот проект, кто-то - в другой. Здесь, пожалуйста, мы готовы слушать, слышать, учитывать. Мне будет очень интересно узнать мнение будущих лидеров оппозиции по теме организации работы правоохранительных органов, по той же судебной реформе», - сказал президент.

Аслан Бжания предлагает потенциальным лидерам оппозиции, которые хотят построить или помочь построить абхазское государство» высказываться о том, каким у нас должны быть МВД, Минюст, какое количество людей в погонах должно быть в стране, чем именно они должны заниматься, сколько им следует платить, что надо от них требовать, как сделать, чтобы судебные решения не оспаривались и т.д.

«Я готов обсуждать все эти темы. Мне нужна помощь в этом плане. А если случится так, что кто-то в этих вопросах разбирается лучше, так мы ему готовы дорогу дать. Пусть работает, становится рядом! Какие проблемы», - сказал президент и добавил, что отношения с оппозицией будут выстраиваться так, чтобы «лирики было поменьше, а дел побольше».