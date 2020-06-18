ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ СОГЛАСЕН С БОЛЬШИНСТВОМ ВЫВОДОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания согласен с большинством выводов, содержащихся в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2018-2019 гг., представленном в парламенте 29 июня 2020 года. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 2 июля.
«Процесс ознакомления с докладом продолжается. С большинством выводов, которые изложены в этом докладе, я, к сожалению, вынужден согласиться, потому, что это соответствует действительности. Во многом это имеет отношение к работе правоохранительных органов, к тем злоупотреблениям и нарушениям, которые допускались в этих государственных учреждениях. Соответствующие поручения будут даны министру внутренних дел. Будут проводиться служебные расследования по некоторым фактам, которые изложены в докладе Уполномоченного по правам человека. Естьи возбужденные уголовные дела, идут разбирательства», - сказал Бжания.
Глава государства подчеркнул, что это очень важный доклад.
«Это материал, который указывает на наши недостатки, и мы обязаны на них реагировать соответствующим образом, что мы и собираемся делать», - сказал он.
Бжания также отметил, что ему «всегда было интересно знать мнение таких авторитетных людей, как Асида Шакрыл».
«Этот документ не останется в подвешенном состоянии. По нему будут приняты определенные меры», - пообещал президент.
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