ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ СОГЛАСЕН С БОЛЬШИНСТВОМ ВЫВОДОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания согласен с большинством выводов, содержащихся в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2018-2019 гг., представленном в парламенте 29 июня 2020 года. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 2 июля.

«Процесс ознакомления с докладом продолжается. С большинством выводов, которые изложены в этом докладе, я, к сожалению, вынужден согласиться, потому, что это соответствует действительности. Во многом это имеет отношение к работе правоохранительных органов, к тем злоупотреблениям и нарушениям, которые допускались в этих государственных учреждениях. Соответствующие поручения будут даны министру внутренних дел. Будут проводиться служебные расследования по некоторым фактам, которые изложены в докладе Уполномоченного по правам человека. Естьи возбужденные уголовные дела, идут разбирательства», - сказал Бжания.