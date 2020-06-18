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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ПРИСВОЕНИЯ ДЕНЕГ ПЕНСИОНЕРОВ СОТРУДНИЦАМИ СБЕРБАНКА

Новости Пятница, 03 июля 2020 12:47
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ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ПРИСВОЕНИЯ ДЕНЕГ ПЕНСИОНЕРОВ СОТРУДНИЦАМИ СБЕРБАНКА

Cухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА   окончена проверка по факту растрат и присвоения денежных средств в особо крупном размере сотрудницами дополнительного офиса №1070 г. Сухум «Сбербанка Абхазии». В ходе проверки специалистами УЭБ и ПК выявлены факты неправомерной транзакции и обналичивания денежных средств  с недвижимых счетов клиентов банка – умерших пенсионеров со стороны операционистов дополнительного офиса ОАО «Сбербанк Абхазии».

За период с декабря 2018 года по май 2019 года должностными лицами отделения банка обналичены и присвоены денежные средства на общую сумму 1 млн 821 тыс. 114 рублей. А именно: в период времени с декабря 2018 по март 2019 года бывшей сотрудницей банка обналичены с пенсионных счетов денежные средства в сумме 1 млн 182 тыс. 900 рублей. Так же в период с декабря 2018 года по май 2019-го со счетов умерших пенсионеров незаконно обналичила и присвоила 638 тыс. 214 рублей вторая операционистка – сотрудница дополнительного офиса №1070 в г. Сухум.

Материал по данному факту для принятия процессуального решения переслан в Сухумскую прокуратуру.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2020 13:12

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