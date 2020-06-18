ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ПРИСВОЕНИЯ ДЕНЕГ ПЕНСИОНЕРОВ СОТРУДНИЦАМИ СБЕРБАНКА

C ухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА окончена проверка по факту растрат и присвоения денежных средств в особо крупном размере сотрудницами дополнительного офиса №1070 г. Сухум «Сбербанка Абхазии». В ходе проверки специалистами УЭБ и ПК выявлены факты неправомерной транзакции и обналичивания денежных средств с недвижимых счетов клиентов банка – умерших пенсионеров со стороны операционистов дополнительного офиса ОАО «Сбербанк Абхазии».

За период с декабря 2018 года по май 2019 года должностными лицами отделения банка обналичены и присвоены денежные средства на общую сумму 1 млн 821 тыс. 114 рублей. А именно: в период времени с декабря 2018 по март 2019 года бывшей сотрудницей банка обналичены с пенсионных счетов денежные средства в сумме 1 млн 182 тыс. 900 рублей. Так же в период с декабря 2018 года по май 2019-го со счетов умерших пенсионеров незаконно обналичила и присвоила 638 тыс. 214 рублей вторая операционистка – сотрудница дополнительного офиса №1070 в г. Сухум.

Материал по данному факту для принятия процессуального решения переслан в Сухумскую прокуратуру.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.