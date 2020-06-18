АСЛАН БЖАНИЯ О ВЫХОДЕ ИЗ КРИЗИСА, ОТКРЫТИИ ГРАНИЦ, БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И НЕ ТОЛЬКО …

Журналистов интересовало, как складываются отношения между президентом и правительством; итоги его недавней поездки в Москву; вопрос разработки нефти в Абхазии; когда откроется абхазо-российская граница; обеспечение Абхазии электроэнергией в случае остановки на ремонт Ингурской ГЭС; возможности поддержки малого и среднего бизнеса; выплата зарплаты бюджетникам; меры, предпринимаемые властями по выходу из экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса; мнение президента о докладе уполномоченного по правам человека в РА; ситуация с ввозным НДС; судьба Сухумского аэропорта; перспективы преодоления раскола в Абхазской церкви; на какие внутренние ресурсы может рассчитывать Абхазия в случае задержек с поступлением или сокращения российской финансовой помощи и многое другое.

Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ . Почти два часа общения с журналистами. Ответы на 31 вопрос представителей государственных и независимых СМИ. Так прошла первая большая пресс-конференция Аслана Бжания на посту главы государства.

В Москве накоротке мне удалось пообщаться с президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Молдовы Игорем Додоном, президентом Сербии Александром Вучичем, нашим близким другом президентом РЮО Анатолием Бибиловым и, конечно же, с хозяином торжества Владимиром Владимировичем Путиным. Был обед, в его рамках у нас был обмен мнениями. Я позволил себе попросить слово на этом обеде. Торжественные мероприятия прошли на очень высоком уровне. Я был впечатлен.

В абхазскую делегацию мною было включено еще в апреле два молодых перспективных политика – Лаша Ашуба и Адгур Ардзинба.

Моя поездка имела целевой характер, она была связана с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рабочие моменты должны были обсуждаться 26 июня с замглавы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком. Но случилось так, что 25 июня ему пришлось уйти на самоизоляцию, перед этим у него была встреча.

Проблема коронавируса очень серьезная, там принимаются беспрецедентные меры, чтобы обезопасить людей. И вот наша встреча не состоялась. Человек будет 14 суток в изоляции, а ключевые вопросы надо было обсудить с ним. Но, при всем при этом, вопросы решаются и с января 2021 года будет существенно повышена зарплата сотрудникам МВД, СГБ, отдельным категориям бюджетникам – работникам культуры, образования, здравоохранения.

О выходе из кризиса, вызванного пандемией

«Выпадение" 1,9 млрд рублей - это огромные деньги для нашего бюджета – это огромные деньги. В 2019 году объем финансовых поступлений в Республику Абхазия, а это бюджет и внебюджетные фонды, включая Пенсионный фонд, составил 15 млрд 353 млн рубле. Из них собственные средства – 6 млрд 527 млн рублей или 3%. 8 млрд 826 миллионов – это деньги, которые поступают к нам из Российской Федерации (В том числе и российские пенсии – ред. АИ).

Сегодня мы сами выйти из этой ситуации не сможем. У нас нет для этого никаких предпосылок, у нас нет предприятий, которые могли бы восполнить финансовые потери в связи с пандемией. Единственный выход на этом этапе - помощь Российской Федерации.

В 2014 году трудоспособное население Абхазии составляло 144 тыс. человек, при этом работало – 40 581 человек, средняя заработная плата была – 9 895 рублей. В 2019 году трудоспособное население составило 145 тыс. человек, работающих – 42 188 человек, а средняя заработная плата – 10 935 рублей. Посмотрите, с учетом инфляции, что это такое? Вот состояние нашей экономики! Насколько мы разбогатели за последние 5 лет, были ли подвижки в развитии экономики? Это цифры из Госстата. Я никого не упрекаю, лишь довожу до вас объективно сложившуюся информацию.

Исходя из моих поездок, контактов, наблюдений, мне представляется, что нам помогут. Во всяком случае, есть серьезное желание. Но, если мы откроем границу, если частично состоится курортный сезон, то конечно сумма выпадения из бюджета будет меньше, чем 1,9 млрд рублей.

Я надеюсь, что нам помогут. Рассчитывать на что-либо иное в этом году, значит всех обмануть, себя, в первую очередь. Наша экономика не располагает такими возможностями.

Самое главное не упасть духом. Мы будем работать и обязательно развиваться. У нас есть понимание того, в каком ключе двигаться для развития экономики.

Об открытии границы

У нас удовлетворительная эпидемиологическая обстановка. Слава богу, вирус локализован. Мы боимся возникновения новых очагов, потому будем следить за тем, как сложится ситуация в соседнем Краснодарском крае.

Соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина я сегодня подписал. Мы в любое время можем открыть границу. Но открывать границу в одностороннем порядке никакого смысла не имеет. Эта мера должна быть предпринята нашими российскими коллегами. Это тот случай, когда мы должны действовать синхронно. Пдождем несколько дней. 24 - 25 июня в Сочи приехал большой поток туристов. При коронавирусе инкубационный период - две недели. К 10 июля картина прояснится. Исходя из этого будем действовать. Для нас несложно открыть границу, но важно, чтобы она была открыта с обеих сторон.

В случае открытия границы 15 июля, речь может идти только о тех, кто приезжает организованно и будет отдыхать в курортных объектах, где в случае необходимости может быть оказана хоть какая-то медицинская помощь. У каждого приезжающего должен быть COVID-паспорт, мы будем настаивать на том, чтобы у приезжающих обязательно была медицинская страховка.

Если поток людей увеличится, переход границы может занять больше времени, к сожалению, образуются очереди. Но самое главное, чтобы к нам болезнь не проникла, а эти временные издержки как-нибудь переживем.

Об объединении общества

Объединить людей можно только на основе закона, общности целей. Раскол в обществе носил искусственный характер, потому что один из кандидатов не умел признавать поражение на протяжении многих лет. Оппозиция должна быть и она будет. И я очень хочу, чтобы она была конструктивной, чтобы она была сильной и полезной, чтобы била по нерадивым чиновникам, но это должно быть предметно и обоснованно, за этим должны стоять документы.

Я намерен разговаривать с будущими лидерами оппозиции. Если наша цель - строительство абхазского государства, укрепление государственных институтов, то в рамках этой общей цели надо и разговаривать. Оценочные суждения должны носить исключительно профессиональный характер. Приоритеты должны быть выбраны.

Мы готовы слушать, слышать. Мне очень интересно знать мнение будущих лидеров оппозиции на тему организации работы правоохранительных органов, судебной реформы.

О приобретении гражданства России

В нашем большом межгосударственном договоре от ноября 2014 года, в статье 13 сказано, что Россия предпримет меры по упрощенному предоставлению российского гражданства гражданам Абхазии. Это очень правильно, этот пункт договора должен быть реализован. Но прошло уже 5 лет, а в этом ключе пока ничего не сделано.

Я думаю, что в течение полугода мы к этой процедуре придем. Речь идет об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства гражданам Абхазии.

Работать надо над каждым договором и уметь все реализовать.

О Сухумском аэропорте

Этим вопросом занималоась холдинговая компания «Синдика». Перед вылетом из Москвы ко мне приехал президент этой компании. Я думал, мы будем говорить о развитии проекта, но, к сожалению, разговор приобрел другую форму. С учетом кризисной ситуации прогнозируется спад объема перевозок, грузопотока, пассажиров, и этот очень затратный проект теряет свою актуальность для компании. Вот такая, к сожалению, не воодушевляющая новость по аэропорту.

О строительстве тюрьмы

По этому вопросу у меня была встреча с заместителем министра юстиции России, бывшим президентом Чечни Алу Алхановым. В Инвестпрограмме на 2020 – 2022 год заложено около 2 млрд рублей на строительство спецучреждения. По нашим меркам, это большой проект. На следующий год запланированы проектные мероприятия. У меня будет встреча с руководителем Федеральной службы исполнения наказания Александром Калашниковым в Москве, и я думаю, мы выйдем в практическую плоскость реализации этого проекта. С одной стороны, это нужно в обязательном порядке делать, а с другой, жалко, что такие большие средства мы вынуждены тратить на такой объект.