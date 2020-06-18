АСЛАН БЖАНИЯ: «В АБХАЗИИ ОДНА БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА: ОЧЕНЬ МНОГО ВОРУЕТСЯ»

Бжания не отрицает влияния пандемии, охватившей весь мир, и вызванного ею кризиса на экономику Абхазии. Но главной задачей на этом этапе для Абхазии является борьба с воровством и коррупцией.

Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ . «В Абхазии одна большая проблема: очень много воруется. Поэтому первое, что мы попытаемся сделать, остановить это воровство. Это задача №1. Если мы справимся с её решением, тогда и атмосфера, в том числе и экономическая, в стране будет другой». Об этом сказал президент Аслан Бжания на пресс-конференции в четверг 2 июля, отвечая на вопрос о том, есть ли у новых властей антикризисная программа.

«Воровство и коррупция не только душат экономику, но и в целом и государство. Недавно к нам обратились люди, которые хотят реализовать очень крупный проект в Восточной Абхазии. Знаете, какое количество людей вылезло со своими интересами? Десятки. И пока их власть не посадит на место, не свернет им шею, ничего не получится. Мы не развивались не потому, что не было людей, готовых прийти сюда с деньгами, не потому, что наш народ непредприимчивый, а потому, что над нашим народом довлеет организованная преступность и чиновники, которые душат, как плющ деревья, нашу экономику. А еще примешивается и политический экстремизм. Пока мы не избавимся от этого зла, никаких успешных экономических проектов здесь не будет», - сказал Бжания.

Обращаясь к журналистам, он попросил объективно оценивать деятельность правоохранительных органов, где работают молодые люди, «наши люди, дети героев, не меньшие патриоты, чем кто-либо другой».

При этом Бжания подчеркнул, что перед правоохранительными органами не стоит задача сажать всех подряд.

«Сегодня перед нами стоит задача - хотя бы остановить воровство. Организованная банда, покушавшаяся на жизнь Александра Анкваба, на воле. Лица, задержанные по фактам похищения людей, отпущены. … Одним росчерком пера ушли на сторону 20 млн рублей. За 20 млн рублей можно было спасти жизни 30 людей, а то и больше. Как выясняется, может быть наших денег и хватило бы на какие-то серьезные вещи, если бы масштабы воровства были другими. Человека заключили под стражу и уже появились ходатаи, которые просят изменить ему меру пресечения. Причем занимаются этим люди, облеченные властью и доверием народа. Люди нанесли государству ущерб в 200 млн рублей, а их невозможно посадить, так как дела специально разваливаются. У нас в компетентных органах людей, в которых сочетаются честность и профессионализм - единицы. Не может один человек расследовать одновременно 50 дел. … За один день мы не сможем решить столь сложную проблему. Сейчас идет процесс накопления материалов, процесс подготовки к решающим битвам…. Меры государственного принуждения – вот главный ключ к нашему успеху. Научимся это делать. все будет работать», - сказал Бжания.

При этом он отметил, обращаясь к журналистам: «О чем бы здесь сегодня мы не говорили, все время придется обращаться к работе правоохранительных органов».

«Нам легко будет поменять налоговый кодекс, нам легко будет изменить таможенные правила. В плане законотворчества мы все сделаем, мы прорвемся. Самое сложное - это заставить себя, прежде всего себя, действовать по закону, Меры государственного принуждения - вот главный ключ к нашему успеху!», - заключил президент Аслан Бжания.