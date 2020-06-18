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Абхазия Информ

РАМИН ГАБЛАЯ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РА

Новости Среда, 15 июля 2020 14:30
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Cухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Аслана Бжания   Рамин Заурович Габлая назначен начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия.

Рамин Заурович Габлая

Родился 25 июля 1968 года в посёлке Очамчира, Абхазской АССР в абхазской семье.

В 1995 году окончил юридический факультет Абхазского государственного университета.

С 1986 по 1988 годы служил в рядах Вооруженных сил.

Со 2 января 1989 года продолжил службу в рядах войск Министерства внутренних дел в должности оперативного дежурного ОВО Гулрипшского РОВД. За время службы в МВД поощрялся 6 раз (правительственных наград не имеет).

Со 2 января 1993 года в должности оперуполномоченного ОУР Сухумского РОВД, а с 7 октября 1993 года в должности старшего оперуполномоченный ОУР Гулрипшского РОВД.

С 14 апреля 1994 года назначен начальником ОУР Гулрипшского РОВД, а с 13 марта 1997 года — на должность заместителя начальника ОУР УВД г. Сухум.

С 12 марта 1998 года работал в должности начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями УУР МВД РА.

25 марта 1998 года назначен на должность старшего оперуполномоченного по ОВД отдела по борьбе с имущественными преступлениями УУР МВД РА, а с 28 декабря 2000 года — начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями УУР МВД РА.

С 4 июня 2003 года трудился заместителем начальника УУР МВД РА.

11 марта 2005 года назначен начальником Гулрипшского РОВД.

С 26 мая 2006 года в должности начальника УВД г. Сухум.

22 января 2009 года назначен заместителем начальника штаба МВД РА, а с 1 июля 2009 года — исполняющим обязанности первого заместителя Министра ВД РА.

С 30 июля 2009 года — первый заместитель министра ВД Республики Абхазия.

С 12 августа 2010 по 22 сентября 2010 года указом Президента Абхазии временно исполнял обязанности Министра внутренних дел Республики Абхазия.

С 23 сентября 2010 года по 2014 год - первый заместитель Министра внутренних дел Республики Абхазия.

Женат, имеет двоих детей.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2020 14:39

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