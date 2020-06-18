ОТМЕНЕНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ В ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР Г. ГАЛ 5% ОТ СУММЫ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕСТНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания своим указом отменил распоряжение исполняющего обязанности главы администрации Галского района №256 от 18 ноября 2019 года, как противоречащее Указу Президента Республики Абхазия «О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия» № 108, от 04 мая 2019 года.

18 ноября 2019 г. и.о. главы Администрации Галского района Тимур Надарая издал распоряжение, которое предусматривало, что «с 1 января 2020 все проекты, реализуемые международными и неправительственными организациями на территории Галского района, согласованные с Администрацией и после их одобрения в правительстве РА, за исключением проектов в области здравоохранения, будут реализованы на территории района после уплаты 5% от суммы проекта в Детский Реабилитационный Центр г. Гал».