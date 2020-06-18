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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В МФЖ

Новости Среда, 15 июля 2020 15:36
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В МФЖ

Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент  Аслан Бжания принял председателя Союза журналистов Абхазии, директора телеканала «Абаза-ТВ» Руслана Хашиг. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Хашиг проинформировал Аслана Бжания о вступлении Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов.

«Это хорошая новость не только для абхазских журналистов, но и для всего нашего народа. Работа по вступлению в МФЖ проводилась в течение двух лет. Хочу отметить роль Владимира Соловьева и Тимура Шафира, руководства Союза журналистов России, которые непосредственно оказывали нам помощь в этом вопросе», – сказал Руслан Хашиг.

Аслан Бжания поздравил абхазских журналистов с таким событием.

«Я не сомневался в том, что такое событие произойдет. В Союзе журналистов – профессионалы своего дела. Хочу выразить надежду, что все эти качества, талант и усилия будут идти на благо общества и граждан Абхазии», – сказал президент Абхазии.

Он отметил, что накануне разговаривал по телефону с Т. Шафиром.

«Я с ним лично знаком. Он любит и поддерживает нашу страну», – сказал Аслан Бжания.

Руслан Хашиг передал ему приглашение на Форум Союза журналистов России, который пройдет в Сочи с 21 по 26 сентября 2020 года. В рамках этого форума традиционно проводятся «Дни Абхазии», куда приглашается президент Республики Абхазия.

В ходе встречи также обсуждались вопросы развития СМИ республики.

Прочитано 26 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2020 17:15

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