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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Среда, 15 июля 2020 15:49
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на встрече с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и министром здравоохранения Тамазом Цахнакия обсудил ход подготовительных работ по проектированию Республиканской детской больницы.

Кристина Озган сообщила главе правительства о том, что в рамках подготовительного процесса по формированию технического задания и заключению контракта на проектирование детской республиканской больницы необходимо определиться с несколькими ключевыми вопросами.

«Мы проведём совещание с представителями Минздрава, Управления капитального строительства и руководством Республиканской детской больницы для того, чтобы определить оптимальное количество койко-мест для размещения на этом объекте, границы земельного участка, объемы строительства и др.», –сказала вице-премьер.

Озган добавила, что эти показатели являются неотъемлемой частью пакета документов для заключения контракта по проектированию.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал, что в настоящее время в детской больнице 75 койко-мест. В ней работают 124 специалиста разного звена.

Подводя итоги встречи, премьер-министр подчеркнул, что первоочередная задача – определиться с количеством койко-мест в новом объекте с учётом статистики заполняемости за последние несколько лет.

«Новая больница должна быть укомплектована всем необходимым оборудованием и инвентарём. Важно заранее определить этот перечень», – дополнил Александр Анкваб.

В 2017 году в стационаре детской больницы прошли курс лечения 712 пациентов, загруженность больницы составила 37 %.

В 2018 году в больнице лечились 663 ребенка, заполняемость – 33%.

Показатель загруженности в 2019 году составил 34 %, количество пациентов – 814.

Строительство нового здания Республиканской детской больницы планируется на территории Республиканской больницы в городе Сухум. Проектирование предусмотрено в 2020 году Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.

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