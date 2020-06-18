В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СБЫТА МЕДОВОЙ ПРОДУКЦИИ АБХАЗСКИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«Пчеловодство – важная отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением медоносных пчёл для получения пчелиного воска и других продуктов, а также для опыления сельскохозяйственных культур с целью повышения их урожайности. Для многих представителей крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств пчеловодство является основным видом деятельности и источником дохода. Именно поэтому вопросы пчеловодства должны находить поддержку со стороны государства», – считает Беслан Джопуа.

Участники встречи обсудили вопросы создания условий для производства меда в районах, расширения рынка его сбыта и др.

Представители отрасли отметили, что сегодня остро стоит проблема сбыта мёда и его цены. Они обеспокоены вопросом взаимодействия пчеловодов с РУП «Абхазмёд».

«Сегодня остро назрела необходимость объединения в группы и продвижения нашего продукт на более развитые рынки. Это задача завода по хранению и фасовке мёда, учрежденного правительством. Завод должен выполнять возложенные на него функции в полном объеме», – полагают участники встречи.

Беслан Джопуа отметил, что правительство заинтересовано в увеличении производства пчелопродукции, что также приведет к росту самозанятых граждан, а соответственно положительно скажется на микроэкономике районов.

«Наша задача на ближайшее время – выстроить систему, которая будет обеспечивать стабильный закуп меда у производителей. Здесь важно в полной мере задействовать РУП «Абхазмед», который и должен обеспечить регулярный сбыт закупаемой у населения продукции под единой маркой абхазского мёда», - сообщил первый вице-премьер.

Он подчеркнул важность обеспечения баланса интересов всех участников рынка – от производителей до покупателей.

Джопуа добавил, что для организации системного сбыта мёда на российские рынки Минсельхоз Абхазии обратится к коллегам Минсельхоза России для дальнейшей разработки совместно с Роспотребнадзором концепции получения разрешения на реализацию абхазского мёда в Российской Федерации

«Нам известно о требованиях Роспотребнадзора, предъявляемых к мёду и продуктам пчеловодства, к условиям в производственных помещениях, к условиям торговли, в том числе маркировке продукции. Согласно требованиям, предъявляемым к натуральному мёду и продуктам пчеловодства, к обращению в России не допускаются мёд и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические и физико-химические показатели. Для организации сбыта нам также потребуется организовать лабораторное исследование партий мёда», – сообщил Джопуа.

В завершение встречи первый вице-премьер поручил соответствующему структурному подразделению Минсельхоза создать реестр производителей мёда в Абхазии для точного определения объёмов производимой продукции в год.

«Мы открыты к диалогу с предпринимателями и рассмотрению конструктивных предложений. Все озвученные проблемные вопросы взяты на контроль, в ближайшее время по ним будет выработан план действий», – констатировал Беслан Джопуа.