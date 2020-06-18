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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ ВЛАДИМИРА АВИДЗБА

Новости Вторник, 21 июля 2020 13:18
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АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ ВЛАДИМИРА АВИДЗБА

Сухум. 21 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Владимира Авидзба.

В телеграмме соболезнования говорится:

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким по случаю смерти известного общественного и государственного деятеля, дипломата, журналиста Владимира Авидзба.

Где бы не работал Владимир Джамалович за свою многолетнюю службу, какую должность он не занимал, отличался профессионализмом, ответственным подходом к работе и уважительным отношением к людям.

Неоценим вклад Владимира Авидзба в укреплении связи абхазов, проживающих в Турции с их исторической Родиной. Более 20 лет Владимир Джамалович прослужил Полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике. Благодаря искреннему отношению к возложенной миссии он заслужил любовь и уважение абхазской диаспоры. Для каждого соотечественника, проживающего в Турции, он стал родным и близким человеком.

В этот нелегкий час для родных Владимира Авидзба хочу выразить слова сочувствия и поддержки, пожелать крепости духа».

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