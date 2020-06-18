АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ ВЛАДИМИРА АВИДЗБА
Сухум. 21 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Владимира Авидзба.
В телеграмме соболезнования говорится:
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким по случаю смерти известного общественного и государственного деятеля, дипломата, журналиста Владимира Авидзба.
Где бы не работал Владимир Джамалович за свою многолетнюю службу, какую должность он не занимал, отличался профессионализмом, ответственным подходом к работе и уважительным отношением к людям.
Неоценим вклад Владимира Авидзба в укреплении связи абхазов, проживающих в Турции с их исторической Родиной. Более 20 лет Владимир Джамалович прослужил Полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике. Благодаря искреннему отношению к возложенной миссии он заслужил любовь и уважение абхазской диаспоры. Для каждого соотечественника, проживающего в Турции, он стал родным и близким человеком.
В этот нелегкий час для родных Владимира Авидзба хочу выразить слова сочувствия и поддержки, пожелать крепости духа».
Последнее от
- КОЛЛЕКТИВУ ГК «АПСНЫРГЫЛАРА» ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
- ТЕМУР КАЙТАН: ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТАКОЙ НЕОРДИНАРНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ, КАК МАРИНА ЭШБА
- МИХАИЛ ЛОГУА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ "ЧЕРНОМОРЭНЕРГО"
- 21 ИЮЛЯ В РЯД РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ