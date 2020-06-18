23 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвержден на заседании сессии Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года в Сухуме, после принятия решения о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановления Конституции ССР Абхазии 1925 года. Автор флага – художник Валерий Гамгия.

Государственный флаг Абхазии символизирует основные этапы развития государственности абхазского народа – одного из древнейших коренных этносов Кавказа. Пурпурный флаг с белой ладонью развевался в средние века над городом Себастополисом (он же Сан-Себастьян и античная Диоскурия, основанная древними греками в VI - V веках до н.э.), на месте которого сегодня расположена нынешняя столица Абхазии – город Сухум.

Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства (8—10 века) и насчитывает 12 столетий. Она означает открытый доброжелательный прием гостей. Государственный флаг Республики Абхазия представляет собой полотнище, по длине которого расположены семь чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цвета: четыре зеленые и три белые полосы. Белый цвет символизирует духовность, зеленый (аквамариновый) — молодость и жизнь.

Семь белых пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных областей исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псхуы-Аибга. Кроме того, число «семь» для абхазов, как и для многих народов, является священным и широко представлено в их религии, мифологии и традиционной культуре. В честь праздника в столице Республики, городе Сухум, проходят торжественные и массовые мероприятия с участием первых лиц государства.

3 июня 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш подписал принятый Народным Собранием РА закон «О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Абхазия «О памятных и праздничных днях в Республике Абхазия»». С этого дня 23 июля объявлен Днем Государственного флага Республики Абхазия

На верность Родине и флагу присягали доблестные защитники Аҧсны во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., клятву о верности флагу и стране произносят и сегодня военнослужащие Вооруженных Сил Абхазии.

В каждой школе, детском саду, на государственных учреждениях развивается флаг Абхазии.

В день Флага праздничные мероприятия организуют Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии, Министерство культуры, Департамент по делам молодежи и спорта Администрации Сухума и Всемирный Абхазо-Абазинский Конгресс.

23 июля пройдут праздничные мероприятия в столице посвященные Государственному флагу Абхазии.

В 10.00 состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Парке Славы.

В 11:00 по улицам Сухума будет ездить машина, с музыкальной аппаратурой для создания у горожан праздничного настроения.

В 17:00, совместно с сообществом Ridebike Apsny, начнется велопробег, к которому может присоединиться каждый желающий. Старт – 18:00 в парке у Администрации Сухума; финиш – 19:00 на площади им. С. Багапш.

В 19:00 молодежные организации для всех желающих организуют факельное шествие по набережной Махаджиров, от площади им. С. Багапш к площади перед Драмтеатром. Участники шествия торжественно пронесут полотнище флага Абхазии, размером 10х20 м.

С 19:30 на площади перед Драмтеатром планируется праздничное народное гуляние с участием коллективов «Кавказ», хора Госансамбля, Государственного оркестра народных инструментов им. О. Хунцария.

На площади будет развернута выставка, в ходе которой гости праздника смогут ознакомиться с историей государственных знамен Абхазии (рядом с каждым знаменем будет расположена историческая справка).

Кульминацией вечера станет абхазский хороводный танец «Аураашьа», в котором могут принять участие все гости праздника.

В завершении мероприятия – выступление Dj с исполнением национальных абхазских композиций в современной авторской аранжировке.