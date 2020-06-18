СТАРЕЙШЕМУ СПЕКТАКЛЮ РУСДРАМА 20 ЛЕТ

Этот спектакль в 2000 году поставил режиссер Мераб Читанава, затем в 2014 году его восстановила режиссер Нина Балаева.

После Отечественной войны 1992-1993 гг. Сухумский государственный русский театр юного зрителя, который в 1991 году преобразовали в Государственный русский театр драмы, остался без труппы и в нем работали в основном приезжие актеры. Чтобы реанимировать театр и воспитать местные кадры, решили открыть актерскую студию.

«Тартюф» был дипломным спектаклем первого выпуска студии при Русском театре, в которой основной предмет «мастерство актера» вел режиссер Мераб Читанава. Так трагично сложилось, что, когда принимался за дипломный спектакль, он был уже смертельно болен и торопился доделать работу. Вскоре его не стало. «Тартюф» – это его лебединая песня. Постановка Мераба Читанава – это наша «Принцесса Турандот». Спектакль стоит того, чтобы быть одним из фирменных знаков театра», – сказала Нина Балаева.

Премьера дипломного спектакля, который также стал дипломной работой самого режиссера Мераба Читанава (в то время он учился режиссуре в Театральном институте имени Щукина в Москве на заочном отделении), состоялась 24 июля 2000 года.

Несмотря на то, что с приходом нового руководства РУСДРАМа в 2016 году, театр перешел в новую фазу, кардинально изменив репертуар, принципы работы и эстетику театра, гендиректор Ираклий Хинтба заметил, что сохранена преемственность.

«Для нас очень важно сохранить спектакль «Тартюф» в репертуаре, потому что, во-первых, это хороший, динамичный, яркий спектакль и его качество подтверждается неизменным успехом у зрителей в течение многих лет. Во-вторых, спектакль ознаменовал рождение нового поколения актеров РУСДРАМа, тех профессиональных актеров, которые сегодня составляют костяк нашей труппы – Джамбул Жордания, Анна Гюрегян, Симона Спафопуло, Марина Скворцова и другие. Это их дипломный спектакль и таким образом мы выстраиваем некую преемственность с послевоенным возрождением Русского театра», – отметил Хинтба.

По словам Заслуженного артиста Абхазии Джамбула Жордания, который в 2000 году был выпускником актерской студии, спектакль стал прорывом для сухумского Русского театра драмы.

«После показа экс-министр культуры Владимир Зантариа, ныне покойный режиссер Михаил Мархолия и Народная артистка Абхазии Софа Агумаа вышли на сцену поздравить актеров и руководство театра, а зрители подарили артистам много цветов. Помню, спектакль должен был идти час и пять минут. Мы его на премьере сыграли чуть ли не за 57 минут. Такая была стремительная постановка. Запомнилось, что Мераб не сидел в зрительном зале, он оказывался за кулисами в самых неожиданных местах. Ходил и подбадривал всех. Боялся, что темпоритм спадет. Но мы настолько были в кураже, еще и фактор зрителя сработал, когда начали реагировать на его придумки – трюки со столом, со стулом, с падениями», – вспоминает Жордания.

В 2001 году в Москве с успехом прошел показ «Тартюфа» в рамках Международного фестиваля театральных школ «Подиум».

Спектакль «Тартюф» не игрался в РУСДРАМе некоторое время, но в 2014 году, к открытию после ремонта Русского театра, решено было восстановить спектакль «Тартюф», который стал для многих нынешних артистов труппы началом творческого пути в профессии.

Актриса Театра Искандера Симона Спафопуло в спектакле «Тартюф» вот уже 20 лет предстает в образе старушки – госпожи Пернель, которую она начала играть в 22 года, будучи выпускницей первого потока студии при театре.

«Это мой первый профессиональный спектакль. Он связан с именем нашего режиссера Мераба Читанава. Считаю спектакль визитной карточкой нашего театра и какие бы перемены не происходили с актерским составом, он переживет время, и будет актуален всегда», – подчеркнула Спафопуло.

Актриса Марина Скворцова отметила, что пьеса Мольера актуальна во все времена..

«Почти каждый из нас в какой-то мере бывает одурачен такими явными аферистами, как Тартюф. Я наблюдала ситуацию, когда очень умный человек ведется на явную фальшь и он этого не видел. Хорошо, если зритель увидит себя со стороны. Многие думают – это случится с кем угодно, только не со мной», – считает актриса.

В первом выпуске актерской студии было девять человек, все они по распределению режиссера участвовали в спектакле. Из тех, кто играл в первом составе, на юбилейном показе в РУСДРАМе будут актеры Марина Скворцова, Симона Спафопуло, Дмитрий Щукин, Анна Гюрегян и Джамбул Жордания.

От имени руководства Театра Искандера на спектакль приглашены родственники и вдова режиссера Мераба Читанава – поэтесса Гунда Квициния.

Показ комедии «Тартюф», приуроченный к 20-летию спектакля, пройдет в Театре Искандера в пятницу, 24 июля, в 19 часов.