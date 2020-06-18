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Абхазия Информ

ГУРАМ ИНАПШБА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГТК

Новости Среда, 22 июля 2020 15:51
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ГУРАМ ИНАПШБА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГТК

Сухум. 22 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Указ о назначении Инапшба Гурама Семеновича председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

«Назначить председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Инапшба Гурама Семеновича», говорится в документе.

Гурам Инапшба родился 16 марта 1966 года рождения в с. Члоу Очамчырского района.

В 1983 году окончил Члоускую среднюю школу.

1984-1991 гг. – студент физико-математического факультета Абхазского государственного университета (спец. «Физика»).

1985-1987 гг. – служба в Советской Армии.

1991-1992 гг. – преподаватель физики в Члоуской средней школе.

1996-2005 гг. – работал начальником охраны, заместителем директора, директором Сухумской табачной фабрики.

С 2013 г. – старший специалист отдела безопасности ЗАО «Аквафон-GSM».

В отктябре 2019 года назначен председателем ГТКэ

Женат, отец троих детей.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг , Герой Абхазии.


Прочитано 23 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2020 16:07

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