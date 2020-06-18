ГУРАМ ИНАПШБА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГТК
Сухум. 22 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Указ о назначении Инапшба Гурама Семеновича председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.
«Назначить председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Инапшба Гурама Семеновича», – говорится в документе.
Гурам Инапшба родился 16 марта 1966 года рождения в с. Члоу Очамчырского района.
В 1983 году окончил Члоускую среднюю школу.
1984-1991 гг. – студент физико-математического факультета Абхазского государственного университета (спец. «Физика»).
1985-1987 гг. – служба в Советской Армии.
1991-1992 гг. – преподаватель физики в Члоуской средней школе.
1996-2005 гг. – работал начальником охраны, заместителем директора, директором Сухумской табачной фабрики.
С 2013 г. – старший специалист отдела безопасности ЗАО «Аквафон-GSM».
В отктябре 2019 года назначен председателем ГТКэ
Женат, отец троих детей.
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг , Герой Абхазии.
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