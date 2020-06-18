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Абхазия Информ

БЕСЛАН КУБРАВА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГК ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРИВАТИЗАЦИИ

Новости Среда, 22 июля 2020 15:52
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БЕСЛАН КУБРАВА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГК ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРИВАТИЗАЦИИ

Сухум. 22 июля 2020. Абхазия-Информ.  Кубрава Беслан Сергеевич назначен председателем Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации. Указ об этом подписал Президент Абхазии Аслан Бжания.

«Назначить назначен председателем Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Кубрава Беслана Сергеевича»,- говорится в документе.

Беслан Сергеевич Кубрава родился 25 августа 1960 году, в Ткварчели Абхазской АССР.

В 1983 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности - экономист широкого профиля. После окончания института работал в г. Ленинграде на различных должностях, занимался вопросами труда и заработной платы.

Прошел срочную службу в рядах Советской Армии, а по её окончании возвратился в г. Ткварчели, где работал инструктором Горкома партии.

С 1986 по 1989 года исполнял должность заведующего финансовым отделом Ткварчельского Горисполкома, а с 1989 по 1994 года работал в должности начальника налоговой инспекции г. Ткуарчал.

С 1994 по 1998 года – председатель налоговой службы.

С 1998 по 1999 года – министр экономики Абхазии.

С 1999 по 2001 год – первый вице-премьер правительства.

С 2001 по 2002 гг. – вице-премьер.

С мая по декабрь 2002 года – министр экономики Абхазии.

С декабря 2002 по апрель 2003 года – начальник аппарата Кабинета министров Абхазии.

С апреля 2003 по февраль 2005 года – преподаватель Абхазского государственного университета.

С 2005 года 2011 год – вице-премьер и министр финансов Абхазии.

10 октября 2011 года указом Президента Абхазии назначен руководителем Администрации Президента.

2 июня 2014 года подал в отставку в связи со сменой власти, связанной с государственным переворотом.

Кубрава Беслан Сергеевич с 1996 г. преподаватель АГУ, читал в различное время курс лекций по менеджменту, таможенному делу.

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой национальной экономики, доцент.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

.Женат, имеет троих сыновей.

 

Прочитано 22 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2020 16:44

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