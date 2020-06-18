ДАВИД САНГУЛИЯ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АППАРАТА КМ

В 1998 г. окончил сухумскую СШ № 4 им. Д. И. Гулиа.

Давид Русланович Сангулия родился 14 августа 1980 г. в г. Сухуми Абхазской АССР.

«Назначить руководителем Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия Сангулия Давида Руслановича», - говорится в документе.

Сухум. 22 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении руководителя Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия.

В 2003 г. окончил юридический факультет Адыгейского государственного университета по специальности «юриспруденция».

С 2003 по 2005 гг. – служба в Пограничных войсках СГБ Республики Абхазия.

2005-2006 гг. – референт, старший референт отдела права и экономики Администрации Президента Республики Абхазия.

С 30 мая 2007 по 12 январь 2012 гг. – представитель Президента в Палате адвокатов Республики Абхазия.

С 2009 г. – преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Абхазского государственного университета. Преподает следующие учебные дисциплины: «Нотариат», «Жилищное право», «Экологическое право».

С 13 сентября 2010 по 24 сентября 2010 гг. прошел курс повышения квалификации Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Система государственной службы: теория, организация, функционирование».

2010-2011 гг. – заведующий сектором социальной политики, культуры и спорта отдела права, экономики и социальной политики Администрации Президента Республики Абхазия.

С октября 2011 по январь 2013 гг. – старший референт Правового отдела Администрации Президента Республики Абхазия.

С 12 января 2012 г. – представитель исполнительной ветви власти в Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия.

С 28 января 2013 г. – заведующий Правовым отделом Администрации Президента Республики Абхазия.

С 31 октября 2014 г. – начальник Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Абхазия.

С 4 сентября 2017 г. – руководитель Аппарата КМ.

Имеет двоих детей.