 

В мире

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»
июля 13 2020

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»

Новый глава агентства Евгений Примаков — о «мягкой силе», бренде президента и бессмысленной показухе Российская…
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДАВИД САНГУЛИЯ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АППАРАТА КМ

Новости Среда, 22 июля 2020 15:56
Оцените материал
(0 голосов)
ДАВИД САНГУЛИЯ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АППАРАТА КМ

Сухум. 22 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении руководителя Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия.

«Назначить руководителем Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия Сангулия Давида Руслановича», - говорится в документе.

Давид Русланович Сангулия родился 14 августа 1980 г. в г. Сухуми Абхазской АССР.

В 1998 г. окончил сухумскую СШ № 4 им. Д. И. Гулиа.

В 2003 г. окончил юридический факультет Адыгейского государственного университета по специальности «юриспруденция».

С 2003 по 2005 гг. – служба в Пограничных войсках СГБ Республики Абхазия.

2005-2006 гг. – референт, старший референт отдела права и экономики Администрации Президента Республики Абхазия.

С 30 мая 2007 по 12 январь 2012 гг. – представитель Президента в Палате адвокатов Республики Абхазия.

С 2009 г. – преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Абхазского государственного университета. Преподает следующие учебные дисциплины: «Нотариат», «Жилищное право», «Экологическое право».

С 13 сентября 2010 по 24 сентября 2010 гг. прошел курс повышения квалификации Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Система государственной службы: теория, организация, функционирование».

2010-2011 гг. – заведующий сектором социальной политики, культуры и спорта отдела права, экономики и социальной политики Администрации Президента Республики Абхазия.

С октября 2011 по январь 2013 гг. – старший референт Правового отдела Администрации Президента Республики Абхазия.

С 12 января 2012 г. – представитель исполнительной ветви власти в Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия.

С 28 января 2013 г. – заведующий Правовым отделом Администрации Президента Республики Абхазия.

С 31 октября 2014 г. – начальник Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Абхазия.

С 4 сентября 2017 г. – руководитель Аппарата КМ.

Имеет двоих детей.

 

Прочитано 22 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2020 16:19

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН КУБРАВА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГК ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРИВАТИЗАЦИИ СЕРГЕЙ ПУСТОВАЛОВ НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.