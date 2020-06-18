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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Новости Четверг, 23 июля 2020 10:46
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В АБХАЗИЮ ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Сухум. 23 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с министром туризма Теймуразом Хишба и главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик.

Они обсудили вопросы прибытия в Абхазию делегации Роспотребнадзора для совместного с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения.

Так, по словам Хишба, эксперты посетят объекты размещения, экскурсионные объекты и объекты общественного питания в разных районах Абхазии.

По сообщению Скорик, в состав делегации вошли 4 российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Рабочая группа будет находиться в Абхазии с 23 по 26 июля.

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