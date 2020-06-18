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Абхазия Информ

БЕСЛАН КВИЦИНИЯ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДАЧАМИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Четверг, 23 июля 2020 10:37
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БЕСЛАН КВИЦИНИЯ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДАЧАМИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 23 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Указ об освобождении Квициния Беслана Константиновича от исполнения обязанностей Секретаря Совета безопасности Республики Абхазия. Другим Указом, Глава государства назначил Беслана Квициния на должность начальника Управления государственными дачами Республики Абхазия, освободив от этой должности Сакания Федора Леонтьевича.

Квициния Беслан Константинович

Родился 13 июня 1964 года в селе Атара Очамчырского района Абхазской АССР.

1981 г. - 1986 г. – обучение на историко-юридическом факультете Абхазского Государственного Университета по специальности «правоведение».

С мая – ноябрь 1986г. - юрисконсульт Меркульского чайного совхоза Очамчырского района.

1986 г. - 1988г. – служба в рядах Советской Армии.

1988 г. - 1989 г. – юрисконсульт Сухумского рыбного комбината.

1990 г. - 1995 г. – старший следователь УВД г. Сухум МВД Абхазской АССР.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг.. служил в органах МВД РА.

1996г. - 1997 г. – помощник прокурора Гулрыпшского района.

1997 г. - 2005 г. – помощник Транспортного прокурора РА.

2005 г. - 2007 г. - транспортный прокурор Республики Абхазия.

2007 г. - 2012 г. – Первый заместитель Генерального прокурора РА.

С января 2020 г. по настоящее время и.о. Секретаря Совета безопасности РА.

Государственный советник юстиции 3 класса.

Женат. Имеет 2-х сыновей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 23 июля 2020 11:00

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