МЕДИКИ ОБСУДИЛИ ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ В СВЯЗИ ВОЗМОЖНЫМ РОСТОМ ЧИСЛА ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19

Открывая совещание, заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария подчеркнул, что только за первые сутки границу с Абхазией по реке Псоу пересекли порядка семи с половиной тысяч человек.

Заседание прошло с участием медиков и членов оперативного штаба по защите населения от коронавируса.

«У нас среди местного населения ещё до открытия границы произошла вспышка, и Гудаутская больница начинает заполняться. Ежедневно мы выявляем порядка 8 - 10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно. А прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще», – сказал замминистра.

Он отметил, что ранее на заседании Координационного штаба обсуждался вопрос поэтапного открытия границы и наличия у пересекающих её справки или ковид-паспорта.

«Для нас стало неожиданностью, что открытие произошло так одномоментно. Не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», – подчеркнул он.

Со своей стороны член оперативного штаба, депутат Парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры, как минимум - термометрия граждан.

В свою очередь, член оперативного штаба, главный внештатный терапевт Минздрава Анжела Арчелия сообщила, что по её наблюдениям за последними пациентами, вирус стал агрессивнее по течению заболевания.

«Состояние инфицированных ухудшается молниеносно. Поэтому пациенты на самоизоляции нуждаются в более тщательном контроле. Даже самому будучи доктором пациенту тяжело отследить самостоятельно свое состояние, не говоря уже о простых гражданах. Поэтому нам нужно разработать систему курации легких пациентов, которые проходят лечение на дому», - считает врач.

Участники совещания обсудили план дальнейших действий в связи возможным ростом числа инфицированных COVID-19, чтобы оперативно оказывать помощь пациентам и минимизировать риски для медперсонала.