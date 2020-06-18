ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МВД ДАНЫ КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Открывая совещание, министр отметил, что внимание к проведению летнего курортного сезона будет повышенным, мобилизованы все силы и средства.

В рабочем совещании участвовали заместители министра внутренних дел, начальники подразделений центрального аппарата МВД, руководители городских управлений и районных отделов внутренних дел.

Сухум. 2 августа 2020. Апсныпресс . Вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона посвящалось совещание в МВД под председательством министра Дмитрия Дбара.

«В курортный сезон особенно актуальным становится вопрос безопасности граждан, приезжающих на отдых, что является главной задачей для сотрудников МВД. Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений» - сказал Дмитрий Дбар.

О принимаемых мерах по обеспечению правопорядка на вверенных территориях доложили начальники городских управлений и районных отделов внутренних дел.

Согласно утвержденным планам, личный состав городских управлений и районных отделов внутренних дел переведен на усиленный режим работы, дополнительно укомплектованы патрульные наряды, которые приступают к несению службы в популярных курортных зонах и туристических направлениях. Задействованы в обеспечении правопорядка и будущие офицеры: на период каникул и учебной практики к городским управлениям и районным отделам внутренних дел прикомандированы курсанты Учебного центра МВД РА и вузов МВД России.

Службы участковых уполномоченных милиции совместно с оперативными сотрудниками проводят мониторинг объектов размещения отдыхающих и гостей Абхазии.

Дмитрий Дбар дал отдельные указания ряду подразделений. Управлению уголовного розыска поручено усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению преступлений и правонарушений и незамедлительно реагировать на любые противоправные деяния. Дано указание укрепить посты ГАИ личным составом оперативных служб. Подразделениям Управления Госавтоинспекции МВД поручено обеспечение безопасности на республиканской трассе «Псоу – Ингур».

Сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции приказано вести усиленный контроль в сфере реализации продовольственных товаров и оказания услуг надлежащего качества.

Особые указания даны управлению тыла – оперативно реагировать на заявки по материально-техническому обеспечению, а также отделу связи, спецтехники и автоматизации в части обеспечения всех подразделений ведомства спецоборудованием надлежащей комплектации и работоспособности.

На управление собственной безопасности министр возложит контроль за надлежащим исполнением служебных обязанностей и недопущению неправомерных действий со стороны сотрудников милиции. Обеспечение исполнения служебной дисциплины личным составом подразделений МВД поручено управлению по воспитательной работе.

В сфере информационного обеспечения министром даны указания довести до сведения туристов и гостей Республики данные экстренных линий связи, «телефоны доверия», контакты ответственных служб. Информационные буклеты будут вручаться всем приезжающим на отдых в Абхазию.

В завершение совещания Дмитрий Дбар призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА. https://mvdra.org/publications/10776/