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Абхазия Информ

МИНТУРИЗМА РА: ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВАЮЩИЕ В АБХАЗИЮ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ МАСКИ И ЗАПАС СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Новости Воскресенье, 02 августа 2020 12:36
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МИНТУРИЗМА РА: ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВАЮЩИЕ В АБХАЗИЮ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ МАСКИ И ЗАПАС СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Сухум. 2 августа 2020. Абхазия-Информ. Министерство туризма РА рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в Абхазию, иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты.

«Все экскурсанты, а также водители и экскурсоводы, при осуществлении экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия должна носить маски. Это минимизирует распространение коронавирусной инфекции», - отмечается на сайте Минтуризма РА.

Всем экскурсионным  группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средств защиты.

Эти требования распространяются и на посещение экскурсионными группами Новоафонской пещеры, дегустационных залов и пасечных.

Минтуризма республики также призывает всех соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирсуной инфекции.

Министерство туризма предупреждает руководителей всех объектов туристического назначения строго выполнять рекомендации Санитарно-эпидемиологической службы РА.

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