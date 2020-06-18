МИНТУРИЗМА РА: ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВАЮЩИЕ В АБХАЗИЮ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ МАСКИ И ЗАПАС СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Сухум. 2 августа 2020. Абхазия-Информ. Министерство туризма РА рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в Абхазию, иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты.

«Все экскурсанты, а также водители и экскурсоводы, при осуществлении экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия должна носить маски. Это минимизирует распространение коронавирусной инфекции», - отмечается на сайте Минтуризма РА.

Всем экскурсионным группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средств защиты.