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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ 14 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Новости Суббота, 01 августа 2020 19:25
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Сухум. 1 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 1 августа следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 222  граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 14 человек.

Обследование всех контактных лиц продолжается. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 01 августа 2020 19:29

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