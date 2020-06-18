ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ 14 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 1 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 1 августа следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 222 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 14 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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