АСЛАН БЖАНИЯ ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В АБХАЗИИ
Сухум. 1 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение по случаю открытия абхазо-российской границы. В документе говорится:
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
О признании утратившим силу Распоряжения Президента Республики Абхазия «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19»
На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 1 августа 2020 года:
1. Признать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» от 30 июня 2020 года, № 250-рп (с изменениями от 14 июля 2020 года, № 269-рп; 20 июля 2020 года, № 278-рп; 27 июля 2020 года, № 290-рп).
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
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