ОБРАЩЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ К ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ГРАНИЦЫ
Сухум. 1 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал сегодня, 1 августа Распоряжение о снятии ограниченный, введенных в связи с коронавирусной инфекцией.
В соответствии с документом, государственная граница Республики Абхазия с Российской Федерацией открыта.
В связи с открытием границы, глава государства сделал Обращение к гражданам республики.
«Дорогие соотечественники!
По согласованию руководством Республики Абхазия и Российской Федерации государственная граница между нашими дружественными странами открыта с сегодняшнего дня. Сняты все ограничения, которые действовали на протяжении четырех месяцев. Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране.
После принятия соответствующего решения Координационным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, я подписал Распоряжение о снятии всех ограничении с абхазской стороны на российско-абхазской государственной границе.
Дорогие соотечественники, я обращаюсь к вам с просьбой соблюдать меры предосторожности, следовать санитарно-эпидемиолгическим требованиям. Не следует пренебрегать опасностью, которую представляет эта коварная болезнь. Меры предосторожности должны соблюдаться в быту, во всех учреждениях, в детских садах, школах, в гостиницах, домах отдыха и пансионатах.
Я поручил главам администрации городов и районов Абхазии держать вопрос на особом контроле. Жизнь и здоровье наших граждан является высшей ценностью для государства. Желаю всем здоровья и благополучия».
Об этом сообщает сайт главы государства.
Последнее от
- АСЛАН БЖАНИЯ ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В АБХАЗИИ
- ГРАНИЦА ПО РЕКЕ ПСОУ ОТКРЫТА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ И АБХАЗИИ
- ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРДИЛСЯ ЕЩЕ У ТРЕХ ЧЕЛОВЕК
- ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ
- В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ СКОНЧАЛСЯ 79-ЛЕТНИЙ ПАЦИЕНТ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ