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Абхазия Информ

ОБРАЩЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ К ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ГРАНИЦЫ

Новости Суббота, 01 августа 2020 18:05
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ОБРАЩЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ К ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ГРАНИЦЫ

Сухум. 1 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал сегодня, 1 августа Распоряжение о снятии ограниченный, введенных в связи с коронавирусной инфекцией.

В соответствии с документом, государственная граница Республики Абхазия с Российской Федерацией открыта.

В связи с открытием границы, глава государства сделал Обращение к гражданам республики.

«Дорогие соотечественники!
По согласованию руководством Республики Абхазия и Российской Федерации государственная граница между нашими дружественными странами открыта с сегодняшнего дня. Сняты все ограничения, которые действовали на протяжении четырех месяцев. Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране.

После принятия соответствующего решения Координационным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, я подписал Распоряжение о снятии всех ограничении с абхазской стороны на российско-абхазской государственной границе.

Дорогие соотечественники, я обращаюсь к вам с просьбой соблюдать меры предосторожности, следовать санитарно-эпидемиолгическим требованиям. Не следует пренебрегать опасностью, которую представляет эта коварная болезнь. Меры предосторожности должны соблюдаться в быту, во всех учреждениях, в детских садах, школах, в гостиницах, домах отдыха и пансионатах.

Я поручил главам администрации городов и районов Абхазии держать вопрос на особом контроле. Жизнь и здоровье наших граждан является высшей ценностью для государства. Желаю всем здоровья и благополучия».

Об этом сообщает сайт главы государства.

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