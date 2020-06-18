ГРАНИЦА ПО РЕКЕ ПСОУ ОТКРЫТА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ И АБХАЗИИ

Глава правительства напомнил, что решение об открытии Абхазии было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и готовности инфраструктуры к приему туристов.

Сухум. 1 августа 2020. Абхазия-Информ . Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введённые из-за ситуации с коронавирусом. С сегодняшнего дня россияне могут въезжать беспрепятственно в Абхазию, а граждане Абхазии в Россию. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, подводя итоги заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

«Абхазская сторона зеркально отреагировала на решение российских коллег и также без ограничений открыла свою границу для россиян», - подчеркнул Александр Анкваб.

Он отметил, что таможня и пограничники Абхазии уже начали работу в прежнем режиме.

«Сейчас на границе нет ажиотажа, но появилось немало желающих с той и с другой стороны ее пересечь. Мое мнение и мнение членов штаба - требовать от въезжающих ковид-справки мы не можем, потому что российская сторона не будет требовать справки от выезжающих из Абхазии. Все зеркально», - подчеркнул премьер.

Тамаз Цахнакия сообщил о ситуации с заболевшими коронавирусом на 1 августа. За весь период в республике выявлено 93 больных COVID-19, трое из них умерли. При этом с 21 июля по 1 августа зарегистрировано 55 пациентов с положительными тестами.

Сегодня в Гудаутском госпитале на лечении находятся 23 пациента, 22 – дома, на самоизоляции. Среди них четверо детей. Состояние всех больных удовлетворительное. Баклаборатория продолжает тестирование ПЦР-методом. За последнее время протестирован 631 человек из числа лиц, контактировавших с последними заболевшими. Минздрав проводит все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия по локализации очагов заражения в больницах.

«Мы готовы оказать неотложную медицинскую помощь россиянам в случае заражения ковидом, с последующей транспортировкой в Россию по инструкции и на спецтранспорте», - сказал Цахнакия.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщил, что в связи с открытием курортного сезона, личный состав переведен на повышенный режим несения службы. Вводится пешее и автомобильное патрулирование.

Александр Анкваб отметил, что члены штаба пришли к консолидированному мнению по поводу открытия границы.

«Обсуждение было бурным, полезным, принципиальным и детальным. Медицина знает, что ей делать и локализует все очаги инфекции, но все владельцы объектов должны соблюдать санитарные нормы. Те объекты, которые не станут соблюдать рекомендации и инструкции принятые штабом, будут закрыты», - предупредил премьер.

Он сообщил, что Координационный штаб не прекращает свою работу, он будет продолжать отслеживать ситуацию и реагировать на происходящее в республике. Ничего бесконтрольно происходить не будет.

«Президент держит ситуацию на контроле. Нам нужно выздороветь и выдержать ситуацию, потому что это нужно стране. Надеюсь, у нашего населения хватит благоразумия соблюдать необходимые меры предосторожности», - подчеркнул Александр Анкваб.

Он отдельно отметил, что медики обеспечены всем необходимым, но если что-то понадобится – довезут.