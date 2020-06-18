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Абхазия Информ

НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВБЕЗА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Понедельник, 03 августа 2020 13:41
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НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВБЕЗА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 3 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания представил аппарату Администрации президента Сергея Шамба, секретаря Совета безопасности Абхазии. Указ о его назначении подписан главой государства 28 июля.

«Сергея Мироновича знают все. Это известный общественный и государственной деятель. Имя Сергея Шамба неразрывно связно с новейшей историей нашего государства», – сказал А.Бжания.

Президент пожелал успехов Сергею Шамба на новом ответственном посту.

В свою очередь новый глава Совбеза поблагодарил Президента за оказанное доверие.

«Я постараюсь в меру своих сил оправдать ваше доверие. Будем работать!», – сказал С.Шамба.

Аслан Бжания поблагодарил Беслана Квициния, ранее занимавшего эту должность за работу в непростой период.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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