НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВБЕЗА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 3 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания представил аппарату Администрации президента Сергея Шамба, секретаря Совета безопасности Абхазии. Указ о его назначении подписан главой государства 28 июля.
«Сергея Мироновича знают все. Это известный общественный и государственной деятель. Имя Сергея Шамба неразрывно связно с новейшей историей нашего государства», – сказал А.Бжания.
Президент пожелал успехов Сергею Шамба на новом ответственном посту.
В свою очередь новый глава Совбеза поблагодарил Президента за оказанное доверие.
«Я постараюсь в меру своих сил оправдать ваше доверие. Будем работать!», – сказал С.Шамба.
Аслан Бжания поблагодарил Беслана Квициния, ранее занимавшего эту должность за работу в непростой период.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Последнее от
- СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО БОКСУ
- МЕДИКИ ОБСУДИЛИ ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ В СВЯЗИ ВОЗМОЖНЫМ РОСТОМ ЧИСЛА ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19
- ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МВД ДАНЫ КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
- МИНТУРИЗМА РА: ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВАЮЩИЕ В АБХАЗИЮ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ МАСКИ И ЗАПАС СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ 14 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ