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Абхазия Информ

ЗА ДВА ДНЯ АБХАЗО-РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕКЛИ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 03 августа 2020 15:41
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Сухум. 3 августа 2020. Абхазия-Информ. В течение двух дней после того, как 1 августа были сняты карантинные ограничения на границе между Абхазией и Россией, ее пересекли более 30 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

По данным службы, через пропускной пункт «Адлер» в обоих направлениях проехали 6300 легковых автомобилей, 370 грузовых и 190 автобусов, в том числе экскурсионные.

Стоит отметить, что 1 августа, когда открыли российско-абхазскую границу, ее пересекли более пяти тысяч человек. На следующий день в министерстве здравоохранения Абхазии прошло совещание, на котором заявили о необходимости ввести ограничения на границе из-за опасности распространения коронавируса в республике.

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