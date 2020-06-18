ЗА ДВА ДНЯ АБХАЗО-РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕКЛИ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 3 августа 2020. Абхазия-Информ. В течение двух дней после того, как 1 августа были сняты карантинные ограничения на границе между Абхазией и Россией, ее пересекли более 30 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
По данным службы, через пропускной пункт «Адлер» в обоих направлениях проехали 6300 легковых автомобилей, 370 грузовых и 190 автобусов, в том числе экскурсионные.
Стоит отметить, что 1 августа, когда открыли российско-абхазскую границу, ее пересекли более пяти тысяч человек. На следующий день в министерстве здравоохранения Абхазии прошло совещание, на котором заявили о необходимости ввести ограничения на границе из-за опасности распространения коронавируса в республике.
Последнее от
- РУСТАМ ЛАТИПОВ: ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА АБХАЗИИ РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
- НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВБЕЗА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
- СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО БОКСУ
- МЕДИКИ ОБСУДИЛИ ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ В СВЯЗИ ВОЗМОЖНЫМ РОСТОМ ЧИСЛА ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19
- ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МВД ДАНЫ КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН