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Абхазия Информ

РУСТАМ ЛАТИПОВ: ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА АБХАЗИИ РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Новости Понедельник, 03 августа 2020 15:43
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РУСТАМ ЛАТИПОВ: ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА АБХАЗИИ РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 3 августа 2020. Абхазия-Информ. Сегодня ситуация на абхазо-российской границе идентична ситуации августа 2019 года. Достаточно большое количество граждан, в том числе и на автотранспорте ежедневно пересекает границу. Работают магазины Дьюти-фри, в связи с чем зафиксировано немалое число граждан, посетивших Абхазию именно с целью купить что-то в магазинах беспошлинной торговли. Об этом «Абхазия-Информ» и «Апсныпресс» сообщил заместитель председателя – начальник Пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов.

«Все службы работают в полном объеме с соблюдением норм безопасности. Сотрудники обеспечены необходимыми средствами защиты. В субботу 1 августа мы провели совещание, на котором еще раз проинструктировали личный состав, как нужно работать с гражданами в период пандемии», – сказал Латипов.

Что касается границы по реке Ингур, то, по словам зампредседателя СГБ, стоит вопрос об открытии очередного гуманитарного коридора.

«На сопредельной территории немало граждан Абхазии и жителей Галского района, имеющих вид на жительство, которые по разным причинам выехали в Грузию и теперь ждут возвращения домой. Более того, российские коллеги сообщают о росте числа граждан, пытающихся вернуться домой через броды. Ежедневно задерживают 20-30 нарушителей. Поэтому есть смысл запустить людей легально», – подчеркнул Рустам Латипов.

В течение двух дней после того, как 1 августа были сняты карантинные ограничения на границе между Абхазией и Россией, ее пересекли более 30 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Понедельник, 03 августа 2020 15:52

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