ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СООБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕННОЕ ОТ ИМЕНИ МИНЗДРАВА АБХАЗИИ
Сухум. 3 августа 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб, возглавляющий Координационный штаб Абхазии по защите населения от коронавирусной инфекции, прокомментировал Апсныпресс распространенное накануне сообщение от имени Минздрава и заявления некоторых членов оперативного штаба при министерстве о возможных проблемах в системе здравоохранения в связи с открытием границы.
Премьер-министр Александр Анкваб: «Стало известно из средств массовой информации, что 2 августа несколько представителей медицинского сообщества республики провели «экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке, связанной с открытием абхазо-российской границы».
Министр здравоохранения, возглавляющий оперативный штаб, был поставлен в известность о данном собрании в уведомительном порядке. Таким образом, отдельные руководители превысили свои должностные полномочия.
Удивляет то, что все члены оперативного штаба давно знали о проводимых консультациях с российскими коллегами и о ходатайстве руководства страны перед правительством Российской Федерации об открытии границы. Однако своих опасений в подготовительный период они не высказывали, при том, что очаги новых вспышек короновирусной инфекции уже были зарегистрированы.
То, что в нашей стране есть объективные трудности с кадровым обеспечением определенных направлений здравоохранения и полной готовностью противостоять пандемиям – не сенсационная новость. Сама организация охраны здоровья в целом далека от должного уровня. И если данное положение дел явилось открытием для некоторых руководителей, то вывод может быть один – они плохие руководители, не ведающие, где и кем работают.
Всем членам Координационного и оперативного штабов заведомо известно, что нами совместно с российскими коллегами отработан механизм взаимодействия при выявлении случаев заражения прибывших в республику туристов. Именно этим мы занимались долгое время в преддверии открытия государственной границы.
Создается впечатление, что этим «совещанием» и паническими заявлениями его участники хотят застраховаться на случай осложнения эпидемиологической обстановки: «Мы же предупреждали!» Другого объяснения происшедшему нет.
Остается рекомендовать должностным лицам системы здравоохранения республики, испытывающим панические настроения, незамедлительно подать в отставку. Снимите с себя ответственность сегодня, а не потом. Стране нужны руководители, способные принимать быстрые, профессиональные решения в нестандартных ситуациях, а не распространители провокационных заявлений, готовые сбежать при любом осложнении обстановки».
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