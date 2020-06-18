ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ЗА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 человек. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в понедельник 33 августа.

Продолжается обследование всех контактировавших с зараженными лицами.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.