ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ЗА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 человек. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в понедельник 33 августа.
Продолжается обследование всех контактировавших с зараженными лицами.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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