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Абхазия Информ

МУРАШКО: РОССИЯ ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ ТУРИСТОВ В СОЧИ И АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Новости Понедельник, 03 августа 2020 18:57
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МУРАШКО: РОССИЯ ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ ТУРИСТОВ В СОЧИ И АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Как сообщил глава Минздрава РФ, в Абхазию выезжали российские специалисты для оценки условий оказания медицинской помощи.

Сухум. 3 августа 2020. Абхазия-Информ. Российские специалисты делают все необходимое, чтобы обезопасить от коронавируса туристов, прибывающих на отдых в Сочи и Абхазию. Отдыхающим будет оказана медицинская помощь в случае необходимости, сообщил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Сочи.

"В Абхазию перед открытием выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи. В том числе, сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов, на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ. На этой неделе выедут туда специалисты дополнительно. Завтра выезжает туда также группа специалистов для проведения аудита процесса приема гостей - туристов из РФ. То есть мы полностью подстраховываем весь процесс [оказания] медицинской помощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и в Абхазии", -  цитирует ТАСС министра здравоохранения РФ. 

Ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса, были сняты 1 августа. Для въезда в республику наличие справки об отсутствии коронавируса не обязательно.  По данным сочинской таможни, за минувшие выходные российско-абхазскую границу пересекли более 30 тыс. человек. По прогнозам туроператоров, поток российских туристов в Абхазию в текущем сезоне может достичь 350 тыс. человек.

Источник: https://www.apsnypress.info/news/murashko-rossiya-delaet-vse-chtoby-obezopasit-turistov-v-sochi-i-abkhazii-ot-koronavirusa/

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 03 августа 2020 19:01

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