АЛХАС КОНДЖАРИЯ: «МИНЗДРАВ АБХАЗИИ НЕ ПРОТИВ ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦЫ»
Сухум. 3 августа 2020. Абхазия-Информ. Заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария рассказал о количестве пациентов с коронавирусной инфекцией. На данный момент из выявленного числа заболевших 33 человека проходят лечение в Гудаутском госпитале, остальные дома на самоизоляции. Состояние пациентов Гудаутской ЦРБ врачи оценивают как средней степени тяжести, один пациент – в тяжелом состоянии.
«На вчерашнем заседании не затрагивался вопрос открытия государственной границы. Минздрав Абхазии и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не против этого. Мы также как и все граждане Абазии понимаем экономическое состояние и необходимость открытия границы.
Мы говорим лишь о неукоснительном соблюдении всех эпидемиологических правил и норм, усилении ресурсов в Гудаутской больнице и налаживании взаимодействия с российскими коллегами.
Наши возможности были рассчитаны на квартальные потребности и на сегодняшний день они обеспечены.
Параллельно мы осуществляем заявки на приобретение расходного материала, средств индивидуальной защиты. Все в рабочем штатном режиме», - сообщил Алхас Конджария.
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